Mittleres Kinzigtal Viele sind noch mit Sommerreifen unterwegs

Das sagt der Abschleppdienst: Auch wenn das Wetter momentan wieder recht freundlich und die Temperaturen zeitweise im zweistelligen Plusbereich sind, warnt Dirk Erdmann vom gleichnamigen Autohaus und Abschleppdienst in Wolfach davor, zu lange mit dem Wechsel zu warten. "Vor zwei Wochen, als in den höheren Lagen Schnee fiel, wurden einige Autofahrer überrascht. Da bin ich viel unterwegs gewesen", berichtet er. Es käme immer wieder vor, dass viele die Wettersituation unterschätzen, gerade bei Glätte oder nassem Laub, und mit nicht angepassten Reifen unterwegs sind. "Ich weise meine Kunden immer darauf hin, dass es so langsam Zeit wird für den Wechsel", so Erdmann.