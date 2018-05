Mittleres Kinzigtal Sperrung der B 294 wohl am Freitag beendet

Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, stehen die in fünf Bauabschnitten erfolgten Sanierungsmaßnahmen an der seit April gesperrten Bundesstraße kurz vor dem Abschluss. Bereits in der vergangenen Woche seien die Asphaltierungsarbeiten beendet worden, heißt es. Jetzt bringe man noch die bislang fehlenden Fahrbahnmarkierungen an.

Die Sperrung hatte für Anwohner der Straße umständliche Anfahrtswege bedeutet und auch der Verkehr Richtung Freiburg musste Umwege in Kauf nehmen. Markus Adler, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Freiburg, teilt mit, dass der genaue Abschluss der Markierungsarbeiten und damit die Freigabe der Straße für den Verkehr von den Wetterbedingungen abhänge: "Zurzeit regnet es stark, deshalb geht es nicht voran. Deswegen gehen wir von der Fertigstellung am Donnerstagabend aus." Wenn das Wetter mitspielt, sollte die Straße also spätestens am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben sein.