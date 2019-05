Mittleres Kinzigtal Nach Riss: Jäger empfehlen Anleinung von Hunden

Das Problem sei allerdings nicht einmal unbedingt, dass Hunde Wild erlegen. "Gerade kleine Hunde sind meistens zu langsam, um nachzustellen oder werden von der Botanik aufgehalten", erklärt Schneider. Jeder wildernde Hund erzeugt aber Stress für Reh, Hase und Hirsch – zumal ein Familienhund im Gegensatz zu einem ausgebildeten Jagdhund stumm jagt. So fällt es einem aufgescheuchten, flüchtenden Wildstück schwer, einzuordnen, wo der Feind sich gerade befindet, was es noch zusätzlich stresst. Ein trächtiges Tier könne dann auch einmal kollabieren.

Generell erlebt Schneider die meisten Hundehalter aber als verantwortungsbewusst – gerade jetzt in der Brut- und Setzzeit, in der trächtige Tiere Stress nicht gut vertragen und nicht mehr so schnell fliehen können.

Ob er eine Leinenpflicht, wie sie ganzjährig oder zumindest für diese sensible Zeit, in der viele Wildtiere ihre Jungen bekommen, in vielen anderen Bundesländern angeordnet ist, für sinnvoll hält, will Schneider offen lassen. "So eine Verordnung ist schnell aufgestellt, aber irgend jemand muss ja auch die Einhaltung kontrollieren", gibt er zu bedenken. Außerdem: "Es gibt hier keine klassischen Freilaufflächen und ein Hund muss in einer artgerechten Haltung auch einmal rumtollen dürfen." Schneider empfiehlt Hundebesitzern allerdings, in der jetzigen Jahreszeit ihre Tiere anzuleinen und besonders gut aufzupassen.

"Die Idee für eine generelle Leinenpflicht im Wald finde ich gar nicht so schlecht", meint hingegen Bonath. Nicht nur wegen der Wildtiere. "Fast die Hälfte der Bevölkerung fürchtet sich vor großen Hunden und selbst mir wird etwas mulmig, wenn ich mir ein großes Tier entgegen läuft und der Besitzer nicht zu sehen ist", sagt er. Doch auch er meint: "Was ich im Wald erlebe, ist eigentlich nicht zu beanstanden." Er spreche die Leute freundlich an und empfehle ihnen, ihre Hunde anzuleinen. "Die meisten sind einsichtig, zumal ich als Oberwolfacher den Großteil von ihnen kenne", so Bonath.