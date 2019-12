Mittleres Kinzigtal In vielen Altstädten sind Raketen und Co. tabu

Bürger werden besonders sensibilisiert

Auch beim Aufräumen nach Silvester gibt es einiges zu beachten. Auch wenn beispielsweise abgefeuerte Batterien in der Regel aus Pappe, Gips oder Tonerde bestehen, kann man diese nicht einfach in die Papiertonne stecken – sie müssen im Restmüll entsorgt werden. Blindgänger sollten vor dem Entsorgen ausreichend gewässert werden, damit keine Gefahr mehr von ihnen ausgeht. "Machen Sie nach dem mitternächtlichen Feuerwerk einen Kontrollgang ums Haus und auf dem Grundstück. Dort glühen eventuell noch Reste von Raketen oder Böllern, die vorsorglich abgelöscht werden sollten", rät beispielsweise das Landratsamt Ortenaukreis.

Die Stadt Wolfach bittet darüber hinaus die Bürger um Mithilfe, damit es nach der großen Party schnell wieder hübsch wird in der Stadt. "Die Bevölkerung und vor allem die Anlieger und die Feiernden in der Hauptstraße werden darum gebeten, nach der Neujahrsnacht mitzuhelfen, die Überbleibsel der Silvesternacht von der Straße zu entfernen", heißt es in einem Aufruf. Dafür stellt die Stadtverwaltung in der Hauptstraße vor dem Haus Nummer 29 neben dem Basistelefon einen Container auf und verteilt Blaue Säcke.

Grundsätzlich sind die Straßenanlieger verpflichtet, den Schmutz auf Gehwegen und sonstigen Flächen zu beseitigen.

Stadt bittet um Mithilfe an Neujahr

Und weiter heißt es in der Mitteilung der Stadt Wolfach: "Wir bitten daher auch dieses Jahr alle Anwohner, Gäste und Gastwirte darum, die blauen Säcke und den Container in Anspruch zu nehmen beziehungsweise darauf hinzuweisen, dass die Überreste von Raketen, Böllern und sonstigem Unrat darin entsorgt werden. Die Aufwendungen der Stadt, die durch den zusätzlichen Reinigungseinsatz des Bauhofs entstehen, können hierdurch erheblich verringert werden."

Die ersten Feuerwerke gab es wahrscheinlich in China während der Song-Dynastie (960 bis 1270). Sie zeichneten sich laut Wikipedia nicht durch Licht-, sondern durch Knalleffekte aus. Im 14. Jahrhundert entwickelte sich in Italien aus dem Gebrauch des Schwarzpulvers eine eigenständige Feuerwerkskunst, die sich dann in ganz Europa verbreitete. Zur Kunstform wurde es insbesondere in Japan weiterentwickelt. Feuerwerke dienten in Europa seit der frühen Neuzeit auch der höfischen Repräsentation. Heutzutage werden in Amerika und Europa Feuerwerke vor allem zu Neujahr abgefeuert. In Asien werden Feuerwerke üblicherweise im Sommer abgefeuert. In südeuropäischen Ländern wird besonders zu Ostern Feuerwerk abgebrannt.