Mittleres Kinzigtal Afrikanische Schweinepest kommt näher

Ein hohes Risiko für einen Eintrag der Seuche in das Kinzigtal bestehe jedoch durch einen illegale Transport und Entsorgung von kontaminiertem Material in Form von infizierten Speiseresten aus rohem Fleisch und gepökelten oder geräucherten Fleischwaren wie Schinken und Würsten. Das ASP-Virus ist in den Lebensmitteln monatelang ansteckungsfähig.

Schweinefleischprodukte, beispielsweise Reste eines Salamibrötchens, sollten keinesfalls in der Natur entsorgt werden. Das Virus könnte so auf Wildschweine übertragen werden. Die sprunghafte Ausbreitung der Seuche in Polen von der Ost- an die Westgrenze ist nachweislich auf so eine Entsorgung zurückzuführen, teilt das Amt mit.

Es bestehe nur ein mäßiges Risiko einer ASP-Einschleppung ins Kinzigtal durch Jäger, die Reisen in Ländern, in der die Seuche gehäuft vorkommt, unternommen haben. Die Mitnahme von Jagdtrophäen sowie eine Nichteinhaltung von strikten Hygienevorgaben erhöhen das Risiko einer Einschleppung, erhöhen die Ansteckung.

Während die Seuche bei Schweinen fast immer tödlich verläuft, ist sie für Menschen völlig ungefährlich. Selbst der Verzehr von Fleisch oder sonstigen Produkten infizierter Tiere ist für den Menschen, sowie Hund und Katze unbedenklich.

Im Landkreis werden zahlreiche Haus- und Wildschweine untersucht. Es finden ganzjährig und über den Landkreis verteilt sogenannte Monitoring-Untersuchungen bei Hausschweinen in Freilandhaltungen statt. Verstärkt werden besonders krank erlegte und verendet aufgefundene Wildschweine untersucht.

Die Behörden müssen eng zusammen arbeiten

Im Falle eines positiven ASP-Funds ist eine enge Zusammenarbeit vielen Ämter und Berufsgruppen, wie der Jäger oder den Forst- und Ordnungsbehörden notwendig. Im Jahr 2018 gab es die ersten praktischen Seuchenübungen. Das Szenario wird fortlaufend optimiert.

Alle Schweinehalter im Landkreis wurden aufgefordert, ihren Schweinebestand und die Haltungsformen mitzuteilen. Sie wurden über Biosicherheitsmaßnahmen informiert.

Befindet sich ein Schweinehalter im Falle eines Ausbruchs in einem Restriktionsgebiet, kommen auf ihn umfangreiche Untersuchungen und Handelsbeschränkungen zu. Um dies zu minimieren, können die Schweinehalter an einem ASP-Früherkennungsprogramm teilnehmen.

Falls im Kinzigtal die Seuche bei einem Wildschwein festgestellt wird, werden Restriktionszonen gebildet, in denen Einschränkungen für die Bevölkerung, die Schweinehalter und die Jäger gelten. Im Kerngebiet, das innerhalb des gefährdeten Gebiets festgelegt werden kann, darf für mindestens vier Wochen nicht geerntet werden, es gilt ein Jagd- sowie Wegeverbot. Die Fallwildsuche wird mit Hilfe der Jäger durchgeführt.

Schweinehalter im gesamten gefährdeten Gebiet dürfen die Schweine nur aus dem Stall bringen und innerhalb des Gebiets vermarkten, wenn diese untersucht wurden und eine Genehmigung des Veterinäramts vorliegt. Schon jetzt sei es sehr wichtig, dass alle Maßnahmen eingehalten werden, damit keine Krankheitseinschleppung in Hausschweinebestände stattfindet. Auslauf und Freilandschweinehaltung werden im Fall eines Ausbruchs untersagt. Wildschweine im Gebiet können mindestens ein Jahr nicht vermarktet werden. Sie werden auf ASP untersucht und unschädlich beseitigt. In einer Pufferzone werden Wildschweine verstärkt bejagt und können nach negativer Untersuchung auf ASP vermarktet werden.

Im Kinzigtal sind beim Veterinäramt fünf Schweinezuchtbetriebe registriert. Heu, Gras und Stroh, das im gefährdeten Gebiet gewonnen wurde, darf nicht für Schweine verwendet werden. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Schweine in Berührung kommen , müssen für Wildschweine unzugänglich aufbewahrt werden.

Die amtlich bestätigten Fälle von ASP im Wildschweinbestand in Deutschland betrugen laut einer Mitteilung des Deutschen Jagdverbands im November insgesamt 185. Davon wurden 177 in Brandenburg und acht in Sachsen nachgewiesen.