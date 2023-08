1 Stefan Hammer erzählt, was die Gemeinde und insbesondere den Ort Vöhringen derzeit beschäftigt. Foto: Vögele

Hinter den Vöhringern liegt mit der 1250-Jahr-Feier im vergangenen Jahr und dem Dorffest in diesem Jahr ein Festmarathon. Ruhiger wird es in der Gemeinde trotzdem nicht. Die nächste Herausforderung wartet bereits.









Mehr als 3600 Menschen leben allein in Vöhringen – den Teilort Wittershausen nicht eingerechnet – Tendenz steigend. Im Jubiläumsjahr mit einer Vielzahl an Veranstaltungen habe man deutlich erkennen können, wie vielfältig die Dorfgemeinschaft sei, meint Stefan Hammer, Bürgermeister der Gemeinde. So manches versteckte Talent sei zum Vorschein gekommen, sagt er und lobt das Engagement der Bürger. Würde es doch bloß in allen Bereichen so glatt laufen.