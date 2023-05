Wir wollen mit Ihnen in Kontakt kommen – in unserer neuen Redaktionsserie „Mitten in Sulz“ werfen wir einen Blick in alle Stadtteile. Begleitend möchten wir zudem im Rahmen eines Leserabends hören, was die Sulzer bewegt.

Was läuft in Bergfelden richtig rund? Wer sind die Macher in Dürrenmettstetten? Wo gibt es in der Kernstadt Handlungsbedarf? Was macht Hopfau einzigartig? In der neuen Serie des Schwarzwälder Boten bekommt jeder Stadtteil große Aufmerksamkeit. Zwölf Wochen dauert die Sonderreihe.

Jede Menge Lesestoff aus allen Stadtteilen

Pro Woche steht dabei ein Sulzer Stadtteil im Fokus. Das bedeutet vor allem: noch mehr Lesestoff für die Bürger. Auf drei Sonderseiten in der jeweiligen Woche gibt es bunte Themen rund um den Stadtteil zu lesen. Wir schauen uns die Besonderheiten, das Vereinsleben, die Macher vor Ort und aktuelle Themen jedes Ortes an und lassen seine Bürger zu Wort kommen. Wen kennt jeder im Ort? Wer hat Besonderes geleistet? Um welchen Verein kommt man nicht herum? Wo ist der große Dorfmittelpunkt? Welches große Fest zieht Besuchermassen an? Wo muss noch nachgesteuert werden? Wo sind die schönsten Plätze?

Mit der Redaktion ins Gespräch kommen

Unsere Serie läuft von Mitte Mai bis Mitte August. Los geht es nächste Woche (ab 22. Mai) mit der Sulzer Kernstadt. In den Wochen darauf folgen Bergfelden (Kalenderwoche 22), Dürrenmettstetten (KW 23), Fischingen (KW 24), Glatt (KW 25), Holzhausen (KW 26), Hopfau (KW 27), Mühlheim (KW 28), Renfrizhausen (KW 29) und Sigmarswangen (KW 30). In den Kalenderwochen 31 und 32 werfen wir einen Blick auf die Gemeinde Vöhringen mit ihrem Teilort Wittershausen.

Uns ist aber auch wichtig, mit den Lesern in Kontakt zu kommen. Deshalb suchen wir den direkten Dialog mit Ihnen im Rahmen unserer Leserabende. Wir wollen ihre ehrlichen Meinungen und Einschätzungen zu den einzelnen Ortschaften hören. Was läuft wirklich gut? Wo gibt es Verbesserungsbedarf, wo vielleicht Kritikpunkte? Welche Themen müssen unbedingt in die Zeitung? Und ganz offen gefragt: Wie zufrieden sind die Leserinnen und Leser mit der Arbeit der Redaktion? Wir laden Sie dazu ein, Vertretern der Chefredaktion und Kreisredaktion in lockerem Rahmen und bei einem kühlen Getränk zu erzählen, wo der Schuh drückt.

Dialog mit der Redaktion

Die Leserabende

Die ersten Termine für die insgesamt zwölf Leserabende stehen schon fest. So laden wir die Bürger am Mittwoch, 24. Mai, ab 19 Uhr in den Bürgersaal des Sulzer Rathauses ein. In Bergfelden wird der Leserabend am Mittwoch, 31. Mai, ab 19 Uhr im Vereinsraum in der Dickeberghalle. Kommen Sie vorbei, und nutzen Sie die Chance, mit uns ins Gespräch zu kommen.

Weitere Termine

Die anderen Termine für die Lesertreffen in den übrigen Sulzer Stadtteilen veröffentlichen wir rechtzeitig in der Zeitung und online.