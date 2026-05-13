Mitten in Schwenningen: Wie ein Kunstprojekt die NS-Zwangsarbeit neu erlebbar macht

Das Projekt zur NS-Zwangsarbeit in Schwenningen hat zwei neue Akteure: Dirk Werner und Panka Chirer-Geyer. Wie sie das Thema künstlerisch-digital umsetzen.
Das Projekt „Heimatgeschichte International. Auf den Spuren der NS-Zwangsarbeit in Villingen-Schwenningen“, das aus einer Arbeitsgruppe heraus entstanden ist und im Rahmen eines Förderprogramms eine zweijährige Laufzeit hat, ist vielschichtig: Gemeinsam mit jungen Menschen wollen die wissenschaftlichen Mitarbeiter Lisa Schank und Florian Kemmelmeier nicht nur die Lebensgeschichten der rund 4000 NS-Zwangsarbeiter in Schwenningen erforschen und hinterfragen, sondern dazu auch eine Ausstellung und eine Website entwickeln.