Mitten in Schwenningen: DHBW startet neues One Campus-Zeitalter

One Campus heißt das Großprojekt der DHBW, in dessen Zuge das frisch sanierte C-Gebäude in Schwenningen eingeweiht wurde. Doch hinter der Strategie steckt noch vieles mehr.
Grund zum Feiern gab es am Mittwoch bei der offiziellen Einweihung des sanierten Gebäudes C der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Villingen-Schwenningen, das sich entlang der Friedrich-Ebert-Straße befindet und schon seit ein paar Monaten im neuen Glanz erstrahlt, nicht nur für Rektor Lars Meierling, sondern für viele andere Hochschul-Akteure.