Mitten in Schramberg: Bettlerin sitzt bei brütender Hitze in der Innenstadt

Mit einer Blechtasse bat die barfüßige Bettlerin die Passanten um Geld. Ausgestattet mit traurigem Blick, einem Kopftuch und trotz der Hitze langärmliger Kleidung hoffte sie auf Unterstützung. Wie erfolgreich sie ihrem Tagwerk nachging, lässt sich im Nachhinein nicht feststellen. Immerhin: Eine Frau reichte der Bettlerin eine Flasche Wasser - die sicher bei den Temperaturen sehr willkommen war.

Die rechtliche Situation beim Betteln ist wie folgt: Betteln gilt in Deutschland seit 1974 nicht mehr als Straftat und ist grundsätzlich erlaubt. Das sogenannte passive oder demütige Betteln ist rechtlich geschützt. Dabei hält ein Bettler einen Becher oder ein Schild, spricht Passanten aber nicht aktiv an und bedrängt sie nicht.

Form der Meinungsfreiheit

Gerichte sehen darin oft eine Form der freien Entfaltung der Persönlichkeit oder sogar der Meinungsfreiheit. Es darf im öffentlichen Raum in der Regel nicht verboten werden. Nicht erlaubt ist hingegen: Passanten den Weg versperren, sie am Ärmel festhalten, verfolgen, beschimpfen oder lautstark bedrängen. Das kann als Belästigung oder Nötigung gewertet werden. Polizei und Ordnungsamt können hier Platzverweise aussprechen oder Bußgelder verhängen.