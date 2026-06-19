Mitten in Schramberg: Bettlerin sitzt bei brütender Hitze in der Innenstadt

Schon alleine die Temperaturen weckten Mitleid: Bei 32 Grad im Schatten saß eine Bettlerin am späten Donnerstagnachmittag vor der Drogerie Müller.
Mit einer Blechtasse bat die barfüßige Bettlerin die Passanten um Geld. Ausgestattet mit traurigem Blick, einem Kopftuch und trotz der Hitze langärmliger Kleidung hoffte sie auf Unterstützung. Wie erfolgreich sie ihrem Tagwerk nachging, lässt sich im Nachhinein nicht feststellen. Immerhin: Eine Frau reichte der Bettlerin eine Flasche Wasser - die sicher bei den Temperaturen sehr willkommen war.