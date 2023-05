Mitten in Bergfelden

1 Martin Sackmann ist seit rund acht Jahren Ortsvorsteher in Bergfelden. Foto: Cools

Er ist der größte der neun Stadtteile, lockt mit seiner Wacholderheide und hat mit der Remigiuskirche eine der landesweit am besten erhaltenen Kirchenburgen. Aus Sicht des Ortsvorsteher macht aber noch etwas Anderes den Ort besonders.









Die große Angst, die viele nach dem Abflachen der Pandemie umtrieb, hat sich in Bergfelden offenbar nicht bewahrheitet. „Bei uns hat glücklicherweise kein Verein an großem Mitgliederschwund gelitten“, sagt Ortsvorsteher Martin Sackmann. Und auch das Thema Ehrenamt werde nach wie vor groß geschrieben. Allerdings spüre man schon, dass die Bereitschaft, sich zu engagieren, in manchen Bereichen nachlasse.