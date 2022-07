3 Beim Ehrenamtsfest kamen Helfer aller VfL-Abteilungen im Reinhold-Fleckenstein-Stadion zusammen. Foto: Hofmann

So richtig kommt der VfL Nagold aus dem Feiern seines 175-jährigen Bestehens gar nicht heraus. Eine Woche nach den Schwimm-Stadtmeisterschaften und einem Ehrenamtsfest im Stadion, stehen an diesem Wochenende die Kinder im Mittelpunkt.















Link kopiert

Nagold - So lädt der VfL Nagold am Sonntag, 10. Juli zum großen Kindersportfest ein. Ab 14 Uhr kann im Stadtpark Kleb nach Herzenslust Sport getrieben werden. Dabei können sich die Kinder an acht verschiedenen Sport-Stationen versuchen.

Die Palette reicht vom Zielwerfen mit Geschwindigkeitsmessung bei den Handballern bis zum pfiffigen Fußball-Dart der Fußballabteilung. Auch die Abteilungen Karate, Badminton, Turnen sowie Basketball sind mit von der Partie mit ganz unterschiedlichen Spiel- und Sportangeboten. Bei den Leichtathleten kann man seine Sprintqualitäten testen und messen lassen, und die Tischtennisabteilung hat sogar ihren Tischtennisroboter vor Ort.

Überraschung zum Schluss

Wer alle Stationen besucht hat, auf den wartet dann noch eine nette Überraschung in Form eines Eises und eines Jubiläumspräsents. Teilnehmen dürfen an dem Kindersportfest übrigens nicht nur VfL-Kinder. Und die Stationen können bis 18 Uhr aufgesucht werden. Zudem gibt es selbstverständlich auch eine Bewirtung im Stadtpark Kleb.

Gleich daneben auf dem Longwyplatz ist der Beach-Soccer-Court aufgebaut. Dort wird bereits ab Samstag und ebenfalls am Sonntag, 10. Juli, das beliebte Turnier für Schulklassen ausgetragen. 30 Mannschaften haben sich insgesamt angemeldet. Gekickt wird auf dem Sandplatz jeweils ab 10 Uhr. Natürlich gibt es auch dort eine Bewirtung.

Grillfest im Stadion

Sowohl im Kleb als auch rund um den Beach-Soccer werden die Besucher auch auf viele ehrenamtliche Helfer treffen. Ohne diese oft still im Hintergrund schaffenden Mitglieder wären die meisten Veranstaltungen und Angebote des VfL gar nicht denkbar. Als Dankeschön zum Jubiläum hatte der Vorstand vor wenigen Tagen einmal die vielen Schaffer ins Rampenlicht gerückt – mit einem Ehrenamtsfest im Stadion. Ein lockeres geselliges Beisammensein, als Dankeschön, aber auch zur Kontaktpflege innerhalb der Abteilungen des Vereins – das wollte der Vorstand den ehrenamtlichen Helfern bieten. Und dazu wählte er ein sicher nicht ganz alltägliches Format. So hatte das Pächterpaar der VfL-Gaststätte "El Campo" Romina und Milton ein argentinisches "Asado" vorbereitet – eine spezielle Form des Grillens über dem offenen Feuer.

Zahlreiche Schaffer aus den VfL-Reihen, wussten das Angebot durchaus zu schätzen. Und zeigten sich nicht zuletzt überrascht von der Fest-Tauglichkeit des Reinhold-Fleckenstein-Stadions.

Anerkennung fürs Ehrenamt

VfL-Vorsitzender Holger Ehnes hielt denn auch seine Ansprache bewusst kurz. Er betonte, dass es dem Verein wichtig sei, seine Ehrenamtlichen einmal richtig anzuerkennen. "Das passiert im Alltag viel zu selten!"

Ehnes warb für das Engagement im Verein. Es gebe im Ehrenamt so viele verschiedene Aufgaben, dass sicher für jeden etwas dabei sei. Ehnes weiter: "Insofern bin ich überzeugt, dass Ehrenamt nicht Schnee von gestern ist, sondern absolut aktuell. Für jeden ist was dabei, nur wissen es manche noch nicht."