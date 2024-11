Mitten im Hausgarten: Trillfinger Jäger reagieren auf Verwüstung durch Wildschweine

1 Wildschweine haben in Gärten in Trillfingen ihr Unwesen getrieben. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Nicht zu übersehende Spuren haben Wildschweine vergangene Woche nachts in mehreren Trillfinger Hausgärten hinterlassen. Die örtlichen Jäger kennen das Problem – und reagieren mit Drückjagden. Doch auch Gartenbesitzer haben Möglichkeiten, sich zu helfen.









Auf den Grundstücken von drei Privathäusern in der Straße „Auf den Bergen“ haben sie ihre Schnauzen in gepflegte Rasenflächen gesteckt und nach Essbarem gewühlt. Und zwar ordentlich: Der Rasen einer Hausbesitzerin dürfte mindestens zu einem Viertel umgegraben worden sein. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer. Denn Jäger und Jagdpächter kommen zwar zumeist für Wildschäden in jagbaren Gebieten wie Feldern auf, aber der heimische Garten gehört nicht dazu. Zudem sind Wildschäden selten durch Wohngebäudeversicherungen abgedeckt. Die Betroffenen müssen nun also selbst dafür sorgen, dass ihre Rasen wieder in Ordnung kommen.