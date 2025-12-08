Mitteltälerin beim SC Sand: Sabrina Burkhardt ist beste Torschützin in ihrem neuen Team
Sabrina Burkhardt – hier noch im Trikot des SV Musbach (in Blau) – spielt inzwischen in der Verbandsliga Südbaden. Foto: Fritsch

Sabrina Burkhardt aus Mitteltal ist vor der Saison von Musbach in die Verbandsliga Südbaden zum SC Sand III gewechselt. Hier hat sich die Offensivakteurin schnell zurechtgefunden

Fast völlig unbemerkt hat sich Sabrina Burkhardt zur neuen Fußballsaison die Verbandsliga Württemberg verlassen und ist vom SV Musbach in die Verbandsliga Südbaden zu den Frauen vom SC Sand III gewechselt. Somit heißt es für die 21-jährige Mitteltälerin dreimal in der Woche ins Rund 50 Kilometer entfernte Sand zum Training zu fahren.

 

Bis zur Sommerpause spielte die schnelle Offensivspielerin vier Jahre erfolgreich bei den Frauen des SV Musbach in der Verbandsliga. In der Jugend durchlief sie die Jugendmannschaften des SV Mitteltal-Obertal.

Da die angehende Logopädin in Baden-Baden die Schule besucht und die Vorlesungen teils bis in den Abend gehen, war es für sie in der Vergangenheit sehr schwer, an einem geregelten Trainingsbetrieb in Musbach teilzunehmen. Deshalb erfolgte der Wechsel zum SC Sand, wohl wissend, dass sie sich einem erhöhtem Konkurrenzkampf stellen muss.

Tabellenplatz zwei

Ihr neues Team mit einem Kader von fast 30 Spielerinnen ist als Aufsteiger furios, auch dank Sabrina Burkhardts Toren, in die neue Runde gestartet. Aktuell belegt das Team von Trainer Marcel Halfmann Tabellenplatz zwei in der Verbandsliga Südbaden hinter dem Oberligaabsteiger TSV Alemannia Freiburg-Zähringen, der die Tabelle anführt.

Beste Torschützin

Mit sechs Treffern ist Burkhardt aktuell beste Torschützin ihrer Mannschaft und kam als einzige Spielerin bisher in allen zehn Partien zum Einsatz.

Nach einer kurzen Winterpause beginnt Mitte Januar bereits die Vorbereitung auf die Rückrunde, wo bereits schon sechs Vorbereitungsspiele vom Trainerstab terminiert sind, ehe am 7. März das erste Punktspiel ansteht.

Für die junge Mitteltälerin und ihr Team bleibt zu hoffen, dass die Rückrunde genauso erfolgreich verläuft wie die Hinrunde und man so lange wie möglich eine Chance um den Aufstieg in Oberliga hat, falls möglich über die Relegation.

 