Mitteltälerin beim SC Sand: Sabrina Burkhardt ist beste Torschützin in ihrem neuen Team

Sabrina Burkhardt aus Mitteltal ist vor der Saison von Musbach in die Verbandsliga Südbaden zum SC Sand III gewechselt. Hier hat sich die Offensivakteurin schnell zurechtgefunden
Fast völlig unbemerkt hat sich Sabrina Burkhardt zur neuen Fußballsaison die Verbandsliga Württemberg verlassen und ist vom SV Musbach in die Verbandsliga Südbaden zu den Frauen vom SC Sand III gewechselt. Somit heißt es für die 21-jährige Mitteltälerin dreimal in der Woche ins Rund 50 Kilometer entfernte Sand zum Training zu fahren.