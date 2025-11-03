Mittelstürmer des VfB: Ermedin Demirovic nennt Zeitpunkt für sein Comeback

Seit dem 5. Oktober fehlt er dem VfB aufgrund von Problemen an der Fußwurzel. Nun spricht Ermedin Demirovic über den Fahrplan für seine Rückkehr.
Bisher sind Tiago Tomas und Deniz Undav für ihn ganz vorne im Sturmzentrum des VfB in die Bresche gesprungen. Doch das Spiel des VfB ist ein anderes, seit sich Ermedin Demirovic im Krankenstand befindet. Dies liegt daran, dass der Pokalsieger keinen anderen gelernten Mittelstürmer außer dem Bosnier im Kader hat. Nick Woltemade wechselte spät im Sommer-Transferfenster nach Newcastle. Die Verpflichtung eines weiteren Zentrumsstürmers scheiterte danach. Dementsprechend fehlt Demirovic als Torschütze und Anspielstation in vorderster Linie.