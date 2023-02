1 Blick auf das Lahrer Industriegebiet West: Die dort ansässigen Mittelständler sind wegen des Krieges in der Ukraine und dessen Konsequenzen für die Wirtschaft in Sorge. Foto: Bildstein

Die Pandemie haben die Lahrer Mittelständler gut überstanden, nun beschäftigen vor allem der Krieg in der Ukraine und dessen Konsequenzen die Firmen. Neben dem Dauerthema Fachkräftemangel schätzen die Unternehmer daher vor allem steigende Energiepreise als großes Risiko für die Zukunft ein.









Jahr für Jahr zieht die Arbeitsgemeinschaft Lahrer mittelständischer Industrieunternehmen (Almi) Bilanz und befragt dazu ihre Mitgliedsfirmen. 23, die rund 3000 Mitarbeiter in Lahr beschäftigen, haben Anfang des Jahres an der Umfrage teilgenommen – die Ergebnisse wurden am Dienstag in den Räumen der Firma Nela Brüder Neumeister im Industriegebiet West vorgestellt.

Corona ist kein Thema mehr: In den vergangenen zwei Jahren wurde die Umfrageergebnisse pandemiebedingt online präsentiert, in diesem Jahr traf man sich wieder in Präsenz. Corona und die Folgen für die Wirtschaft haben die Lahrer Mittelständler gut überwunden. Keines der 23 Unternehmen schätzt die Pandemie noch als großes Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung der Firma ein.

Kriegsfolgen deutlich spürbar: Ein anderes globales Thema mit all seinen Facetten ist im vergangenen Jahr an die Stelle von Corona getreten: Der Krieg in der Ukraine. „Der Angriff Russlands und die Konsequenzen haben das Jahr 2022 geprägt. Das sind Herausforderungen, die wir so nicht mehr auf der Agenda hatten“, sagte Almi-Sprecher Ralf Leser. Vor allem die steigenden Preise bei Strom und Gas, aber auch bei Rohstoffen treiben die Unternehmer um. Bei gut der Hälfte der Befragten sind die Preise für Strom und Gas im Jahr 2022 um weniger als zehn Prozent gestiegen, bei gut einem Viertel jedoch um mehr als 40 Prozent. Hier rechnen die Unternehmer auch in Zukunft mit steigenden Preisen, wenn langfristige Verträge aus Zeiten vor dem Krieg auslaufen. Ein weiteres Problem laut Leser: „Es ist keine wirkliche Planung möglich“. Fast schon logisch, dass 15 von 23 Firmen die Energiepreise als großes Risiko für die Zukunft angeben.

Umsätze steigen – Erträge sinken: 69 Prozent der Firmen gaben an, dass ihre Umsätze im Jahr 2022 gestiegen sind, nur bei neun Prozent fielen sie. Gleichzeitig waren die Erträge bei 40 Prozent der Firmen schlechter als im Vorjahr, bei 30 Prozent stiegen sie. „Es ist wahrlich nicht alles Gold, was glänzt“, sagte Leser. Denn die gestiegenen Umsätze resultierten vor allem aus Preiserhöhungen, die aufgrund von gestiegenen Kosten notwendig waren. „Wenn man viel verkauft, heißt das noch nicht, dass man viel verdient“, fasste Rolf Rubin von der Rubin Mühle zusammen und sprach von „dramatischen Steigerungen in kurzer Zeit“. Nicht alle Firmen konnten die Preissteigerung im Bereich Rohstoffe und Energie an ihre Kunden weitergeben, gut die Hälfte der Unternehmen nur teilweise.

Personalsuche wird immer schwieriger: Ein Thema bereitet den Lahrer Unternehmern noch mehr Sorgen als die Energiepreise: das Personal beziehungsweise die Suche danach. 16 von 23 Befragten gaben den Fachkräftemangel als großes Risiko an. Es gebe keine Beruhigung, eher eine Verschärfung, so Leser. Auch die Arbeitskosten, also die Kosten für Mitarbeiter, sind für die Mittelständlern ein Risiko. 15 von 23 nannten dieses Thema – im Vorjahr waren es nur sechs Stimmen. Auch hier dürften die Konsequenzen des Krieges zumindest indirekt zu spüren sein: Steigen die Preise, steigen auch die Löhne.

Verhaltene Zukunftsaussichten: Der Blick nach vorne fällt nicht mehr so positiv aus wie noch im Vorjahr – vor dem Krieg. 17 Prozent der Unternehmen erwarten laut Almi-Umfrage 2023 einen geringeren Umsatz als im zurückliegenden Jahr, 39 Prozent rechnen mit einem gleichbleibenden Umsatz, 44 Prozent mit einer Steigerung. Im Jahr zuvor war die Stimmung noch wesentlich optimistischer: 59 Prozent rechneten damals mit einem steigenden Umsatz, 41 Prozent glaubten, dass er gleich bleibt. Einen Rückgang erwartete damals keiner. Die überwiegende Zahl (82 Prozent) der Unternehmen rechnet zudem damit, dass die Mitarbeiterzahl gleich bleiben wird, jeweils neun Prozent rechnen mit einer Zu- beziehungsweise Abnahme.

Azubis werden gesucht: Vom 11. bis 13. April findet die Lahrer „Jobxpedition“ statt. In drei Tagen können Schüler in 25 Ausbildungsberufe reinschnuppern. Informationen zum Ablauf und Anmeldung gibt es unter www.jobxpedition.org.

Info – Die Almi-Umfrage

23 Almi-Firmen, die rund 3000 Mitarbeiter beschäftigen, haben an der Umfrage teilgenommen. Sieben von ihnen kommen aus dem Metallbereich, je vier aus der Verpackungs- und Druckbranche, zwei aus dem Baugewerbe sowie sechs aus anderen Bereichen. Acht der 23 Firmen haben zwischen 51 und 100 Mitarbeiter, sechs zwischen 101 und 300 und drei mehr als 300. Sechs Firmen beschäftigen weniger als 50 Menschen.