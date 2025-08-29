Mittelspitz in Enzklösterle: „Chester ist mein Seelenhund“

Neues Leben auf vier Pfoten: Der reinrassige Mittelspitz Chester erobert Enzklösterle. USA, Türkei und jetzt im Heidelbeerdorf – er hat eine bewegte Geschichte hinter sich.
Manche Begegnungen verändern ein Leben. Für Stefanie Zimmer aus Enzklösterle war es der Moment, als sie im Internet auf eine Anzeige stieß, die ihr Herz stocken ließ. Dort wurde ein junger Hund mit dem drastischen Hinweis angeboten, dass er binnen einer Woche abgeholt werden müsse. Andernfalls drohe ihm die Einschläferung. „In dem Augenblick war mir klar: Ich muss diesen Hund retten“, erinnert sie sich.