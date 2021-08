Beachbar will mit Musik für Ibiza-Stimmung sorgen

Mittelmeer-Feeling in Rottweil

1 David Suono (links) und Thomas Makosch wollen für Mittelmeer-Feeling sorgen. Foto: Reimer

Mit seiner Beach­bar auf dem Parkhausdeck will Thomas Makosch etwas Strandfeeling nach Rottweil bringen. Neben Sonne, Sand und Palmen darf da auch die Musik nicht fehlen, dachte er sich zusammen mit dem Rottweiler Musikproduzenten und DJ, David Suono.

Rottweil - Letzterer möchte mit seiner Musik daher am Samstag, 28. August, dafür sorgen, dass sich die Besucher "›wie auf Ibiza" fühlen, sagt er. Doch bei einem Konzept wie beim "beach0741" kann das Wetter einem schnell einen Strich durch die Rechnung machen. "Manchmal weiß ich morgens noch nicht, ob ich am selben Tag überhaupt aufmache", erklärt Barbetreiber Makosch. "Es gibt Tage, an denen ich von Stunde zu Stunde das Wetter im Auge behalten muss."

Das "beach0741" hat grundsätzlich nur bei gutem Wetter geöffnet. Das heißt: kein Regen und mindestens 15 Grad.

Doch auch wenn eine Veranstaltung etwas mehr Aufwand mit sich bringt, man habe kein Problem damit, die Pläne kurzfristig über Bord zu werfen. "Dann suchen wir uns einen anderen Termin, etwa das Wochenende drauf. Aber wir planen erstmal mit guten Wetter", sagt Makosch.

"Wenn das Wetter gut ist, läuft’s super"

Auch wenn der Sommer bisher eher verregnet war – Makosch zieht seit der Eröffnung Anfang Juni eine positive Bilanz. "Wenn das Wetter gut ist, läuft’s super." Seine Beachbar werde von Gästen jeden Alters aufgesucht.

Makosch möchte seinen Gästen aber mehr als nur regulären Barbetrieb anbieten. Künftig sollen DJs aus der Region auf dem Deck des Parkhauses auftreten.

Makosch und Suono kennen sich schon länger. Der DJ ist gebürtiger Rottweiler. Da er sich inzwischen aber einen Namen in der Szene gemacht habe, tritt er deutschlandweit auf. "In der Heimat zu spielen, ist natürlich das schönste. Hier bin ich aufgewachsen", sagt er.

Suono hat italienische Wurzeln. Elektromusik mit südländischen Einflüssen sollen daher am 28. August ab 16 Uhr für Mittelmeer-Strandfeeling im "beach0741" sorgen, kündigt er an.