Der VfB Stuttgart muss sich damit beschäftigen, wie er den Ausfall des in U-Haft sitzenden Spielers kompensiert. Das eröffnet zwei Talenten eine Chance – aber nicht nur ihnen.















Nein, Sven Mislintat mag in diesen Tagen am liebsten gar nicht über Atakan Karazor sprechen. Und schon gar nicht darüber, wie der VfB Stuttgart den Mittelfeldspieler zu ersetzen gedenkt. Denn, so fürchtet der Sportdirektor, das könnte in der Öffentlichkeit als eine „halbe Vorverurteilung“ interpretiert werden. Beim Fußball-Bundesligisten gilt jedoch im Fall des 25-Jährigen, der sich auf Ibiza dem Vorwurf ausgesetzt sieht, eine junge Spanierin vergewaltigt zu haben, die Unschuldsvermutung. Zudem hegen die Verantwortlichen an der Mercedesstraße die Hoffnung, dass sich die Angelegenheit in absehbarer Zeit klärt.