Mit Führungsqualitäten: Atakan Karazor gibt in der Mannschaft des VfB Stuttgart auf dem Platz den Ton an.

Zuletzt hat Atakan Karazor die Kapitänsbinde beim VfB Stuttgart getragen. Sportlich läuft es also gut – doch wie sieht es mit dem Vorwurf eines Sexualdelikts in Spanien aus?









Knapp ein Jahr ist es her, da machte sich bei Atakan Karazor große Erleichterung breit. Er kam wieder auf freien Fuß – nach 43 Tagen in Untersuchungshaft auf Ibiza. Fette Schlagzeilen hatte die Inhaftierung gemacht, da eine junge Spanierin dem Fußballprofi des VfB Stuttgart vorwarf, sich an ihr sexuell vergangen zu haben. Karazor hat eine Straftat jedoch von Anfang an bestritten, und für seinen Club galt und gilt in der Causa Karazor die Unschuldsvermutung. Gegen eine Kaution von 50 000 Euro und mit Meldeauflagen durfte der 26-jährige Deutsch-Türke die Baleareninsel schließlich verlassen. Seither handelt es sich um ein schwebendes Verfahren.