1 Feine Ballbehandlung: Philipp Klement vom VfB Stuttgart ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Philipp Klement drängt beim VfB Stuttgart in die Startelf. Jetzt ist der 28-Jährige nach einer starken Leistung wieder nah dran – doch bleibt der Mittelfeldspieler überhaupt?

Stuttgart - Es ist wie eine Erlösung gewesen. Als der feine Pass von Mateo Klimowicz in den Strafraum der SpVgg Greuther Fürth kam und Philipp Klement zuvor in die Tiefe gestartet war. Ein Blick genügte ihm – Schuss und Tor. Nicht sonderlich hart, aber präzise in die lange Ecke. Wie selbstverständlich erzielte der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart den zweiten Treffer beim 5:1-Erfolg gegen den Aufsteiger. Dabei lief für Klement beim VfB bisher wenig wie von allein.

