Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: So ist der Stand bei Angelo Stiller

Angelo Stiller (Mitte) hat mit Hilfe von Mannschaftsarzt Raymond Best und Trainer Sebastian Hoeneß (rechts) den Blick auf das Pokalfinale in Berlin gerichtet. Nach seiner Bänderverletzung arbeitet der Mittelfeldspieler daran, rechtzeitig zum Pokalfinale einsatzbereit zu sein. Sebastian Hoeneß erlebt ihn dabei „kämpferisch".







Der Heilungsverlauf bei Angelo Stiller verläuft normal. So bewertet es der Trainer Sebastian Hoeneß, nachdem sich der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart eine Bandverletzung am Sprunggelenk zugezogen hat. Die Krücken hat Stiller mittlerweile aber wieder abgelegt, nachdem es ihn am vergangenen Sonntag beim 4:0 gegen den FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga erwischt hatte. „Für Prognosen ist noch zu früh“, sagt Hoeneß mit Blick auf das Pokalfinale am 24. Mai gegen Arminia Bielefeld.