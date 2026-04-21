Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Mit breiter Brust und feinem Füßchen – Bilal El Khannouss geht voran

Der 21-Jährige kehrt beim VfB in die Startelf zurück – und geht gegen die Bayern forsch voran. Im Saison-Endspurt kann der Marokkaner zu einem wichtigen Faktor werden.
Als er seinen Steckpass schön in den Lauf von Chris Führich gespielt hatte, ehe dieser den VfB beim FC Bayern mit einem gekonnten Schlenzer mit 1:0 in Führung brachte, da hatte sich Bilal El Khannouss endgültig auf der Bundesliga-Bühne zurückgemeldet. Lange hatte es gedauert, für viele Beobachter zu lange, ehe der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß den 21-jährigen Offensivstrategen wieder zurück in die Startelf beförderte. Doch nach der Partie von München-Fröttmaning lässt sich mit Sicherheit sagen: El Khannouss, der Afrikameister von 2026, ist wieder im Spiel.