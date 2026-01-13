Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Chema im Hintertreffen? Hoeneß widerspricht vehement

Neuzugang Chema startete beim VfB Stuttgart fulminant, muss momentan aber wieder für Atakan Karazor Platz machen. Trainer Sebastian Hoeneß ordnet die Situation ein.
Zu Beginn der Saison legte Neuzugang Chema einen regelrechten Heißstart hin. Der aus dem Nachwuchs von Real Madrid nach Stuttgart gewechselte Spanier absolvierte eine Top-Vorbereitung und erzielte beim 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach am zweiten Spieltag prompt den Siegtreffer. Einiges deutete darauf hin, dass er Kapitän Atakan Karazor, an der Seite von Angelo Stiller auf der Doppel-Sechs im defensiven Mittelfeld gesetzt, eher über kurz als über lang verdrängen würde.