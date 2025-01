Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Angelo Stiller rückt zum Spitzenverdiener auf

1 Für Angelo Stiller läuft es beim VfB Stuttgart zu verbesserten Konditionen weiter. Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Der 23-Jährige verlängert seinen Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig um ein Jahr. Bleibt nur die Frage, ob es eine Ausstiegsklausel gibt oder nicht? Wir haben die Antwort.









Link kopiert



Beim VfB Stuttgart geht es hoch her. An diesem Mittwoch (21 Uhr) gastiert das Starensemble von Paris Saint-Germain in der MHP-Arena – und vor der mit Spannung erwarteten Champions-League-Partie gibt es für die Fans noch eine gute Nachricht. Angelo Stiller verlängert seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten vorzeitig um ein Jahr – bis 2028.