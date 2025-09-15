Mittelfeld des VfB Stuttgart: Angelo Stiller – warum sich die Kritik am Herzstück festmachen lässt

Der 24-Jährige ist der Dreh- und Angelpunkt im Stuttgarter Spiel. Doch zuletzt ist der VfB-Profi seiner Bestform hinterhergelaufen. Wir beleuchten die Hintergründe.

Es ist nur ein Indiz, aber es sagt einiges aus über das Spiel des Angelo Stiller. Auf 65 Ballkontakte kam der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Das ist zwar deutlich mehr, als sein Gegenüber Maximilian Eggestein (34) auf der vergleichbaren Position hatte, aber eben weniger als der Mitspieler Jeff Chabot mit 86. Dabei ist es statistisch gesehen nicht ungewöhnlich, dass Innenverteidiger häufig den Ball am Fuß haben – beim VfB ist diese Kategorie jedoch grundsätzlich Stillers Domäne. Er ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel.

An der Bedeutung Stillers für den Fußball unter Sebastian Hoeneß gibt es auch keinen Zweifel. Die „Süddeutsche Zeitung“ bezeichnete den 24-Jährigen nach dem Pokaltriumph im vergangenen Mai gar als den „verlängerten linken Fuß des Trainers“. Beide verbindet eine jahrelange Zusammenarbeit, und beide eint die praktizierte Spielauffassung – es ist ein Spiel mit Ball. Flach, schnell, mutig. Nur: Die Kugel rollt beim VfB nicht mehr so, wie sie soll.

Das hat reichlich mit Stiller zu tun, der in Bestform die Kollegen mit seinen vielen, kleinen Pässen, die den großen Moment vorbereiten können, besser macht. Immer seltener gibt es jedoch diese elan- und espritvollen Augenblicke, die erfolgversprechende Angriffe initiieren. Immer seltener sieht man die gefühlvollen Chipbälle in die gefährliche Zone. Immer seltener läuft Stiller energisch bis zum Strafraum durch, um selbst zum Abschluss zu kommen.

Ohnehin fällt auf, dass Stiller sein Laufpensum reduziert hat. Bei der 1:3-Niederlage in Freiburg lief er 10,81 Kilometer, Eggestein allerdings 11,73. Insgesamt engagierten sich die Gastgeber stärker und kamen auf eine Gesamtlaufleistung von 119,76 Kilometern – sieben Kilometer mehr als die VfB-Elf. Auch das gilt als ein Beleg dafür, dass es an der Bereitschaft gefehlt hat, das eigene Spiel gegen die Breisgauer durchzusetzen.

Atakan Karazor treibt die Mitspieler an. Foto: Baumann

„Die Freiburger haben etwas mehr in die Körperlichkeit investiert als wir. Gepaart mit einem Tick weniger Intensität als der Gegner wird es dann kompliziert“, sagt der Sportdirektor Christian Gentner, „zumal es uns nicht gelungen ist, unsere spielerische Stärke zum Tragen zu bringen.“ Denn dafür braucht es zusätzlich Tempo und Mut. Doch die Stuttgarter agierten statisch und abwartend – und auch hier kommt der Mann mit der Rückennummer sechs wieder ins Spiel.

Stiller verkörpert das Selbstbewusstsein der Stuttgarter. An ihm macht sich vieles fest. Wenn er dann weniger läuft und dafür mehr motzt, wirkt sich das aus. Wenn er sich zu oft nach hinten fallen lässt, um den Ball ohne Gegnerdruck zu verteilen, dann fehlt der VfB-Elf ein Anspielpunkt im Zentrum, um die Kombination zu beschleunigen und die Aktionen über mehrere Stationen schnell nach vorne zu bringen. Oder anders ausgedrückt: Stiller taucht vermehrt in Räumen auf, wo er mehr Platz und Zeit genießt, und nicht mehr dort, wo es wehtun könnte.

In der Vorsaison gehörte der Spielmacher zu den am häufigsten gefoulten Profis in der Bundesliga. Es schien, als wollten die Gegner durch Härte das Spiel der Stuttgarter brechen. Aber Stiller stand nach den Attacken stets wieder auf – bis zum 11. Mai, als es ihn gegen den FC Augsburg schwer erwischte. Bänderverletzung im rechten Fuß. Zwangspause. Das Pokalfinale geriet in Gefahr.

Doch der Techniker biss sich durch, verzichtete anschließend mit der Nationalmannschaft auf das Finalturnier der Nations League, ehe es ihn in der Vorbereitung Ende Juli erneut traf. Diesmal am linken Sprunggelenk. Durchkreuzt war der Plan des systematischen Formaufbaus.

Ein Umstand, den es zu berücksichtigen gilt. Allein an den Verletzungen liegt das geringere Leistungsniveau im Vergleich zum Vizemeisterjahr 2023/2024 allerdings nicht. Vielmehr hat Stiller die Fans und Fachleute mit seinen glänzenden Vorstellungen lange verwöhnt. Er ist zum gefragten Nationalspieler aufgestiegen. Angeblich interessieren sich europäische Spitzenvereine für ihn.

Der Dauerbrenner musste aber bereits in der vergangenen Runde den hohen Belastungen Tribut zollen. Seit zweieinhalb Jahren spielt er nahezu durch. Und nun sind mit den Cluberfolgen die Erwartungen an den Einzelnen gestiegen. Stiller steht dabei als einer der Großverdiener im Mittelpunkt. Gerade wenn das weiß-rote Herzstück seit einiger Zeit Rhythmusstörungen aufweist. Denn auch Stillers Partner auf der Doppelsechs, Atakan Karazor, schwächelt. „Beide sind absolute Führungsspieler“, sagt Gentner. Ein hoher Anspruch, der in kritischen Phasen noch zu beweisen wäre – wie am Freitagabend im Heimspiel gegen den FC St. Pauli.