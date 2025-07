Das Gewölbe unter dem Ötlinger Rathaus soll für die Dorfgemeinschaft wieder nutzbar gemacht werden. Dafür beantragt der Ortschaftsrat Mittel im kommenden Haushalt, wobei er keine konkrete Summe nannte.

Nach Meinung von Ortsvorsteher Johannes Maier, der sich das Gremium anschloss, wäre dort auch der Jugendraum gut untergebracht, weil durch die dicken Wände nur wenig Lärm nach außen dringt. Der Jugendtreff befindet sich bekanntlich im Keller des Nachbargebäudes unter dem Kindergarten. Seit gut drei Jahren ist er allerdings geschlossen – auch, weil Stabilisierungsarbeiten erforderlich sind. Weil auch der Kindergarten neue Räume suche – derzeit ist die Einzelförderung ins Rathaus ausgelagert – wäre es sinnvoller, das Gebäude komplett der Kita zu überlassen und die Jugend auszusiedeln, meinte Andreas Enderlin.

Der Rathauskeller soll deshalb so ausgebaut und saniert werden, dass dort auch die Dorfjugend eine neue Heimat findet. Aber auch Vereine sollen im Rathauskeller künftig wieder Versammlungen, Sitzungen oder kleinere Events abhalten können. „Es soll eine multifunktionale Location werden“, sagte Maier.

Stefan Winterle regte zudem an, ihn auch für Familienfeste zu vermieten, was sich der Ortschaftsrat durchaus vorstellen kann. Während der Abgang – etwa durch einen Treppenlift – barrierefrei gemacht werden müsste, wäre ein zweiter Fluchtweg durch den Heizraum bereits vorhanden. Die Investitionssumme hält der Ortschaftsrat für überschaubar.

Feuerwehrhaus erhalten

„Unser einziges große Projekt in den nächsten Jahren ist die Entwicklung des Dorfplatzes und der Erhalt des Feuerwehrgerätehauses für die Dorfgemeinschaft“, meinte Andreas Enderlin. Aus ersten Gesprächen wisse er, dass die Ötlinger Feuerwehr auch nach dem Umzug in die Feuerwache Nord beim Haltinger Sägischopf einen Treff vor Ort wünsche, weil sie in Ötlingen als Kameradschaft aktiv bleiben wolle, bestätigte der Ortsvorsteher.

Das der Stadt gehörende Gebäude könnte aber auch für andere Gruppen geöffnet werden. Damit sei es dann ein Haus der Vereine.

Das Gesamtkonzept für die Entwicklung eines Dorfzentrums wurde aber wieder von der Projektliste für den Haushalt 2026 genommen. Denn der Ortschaftsrat will erst einmal intern, unter Einbeziehung der Bevölkerung und der Vereine, Ideen sammeln.

Defibrillator gewünscht

Zweiter Wunsch auf der Ötlinger Projektliste ist deshalb die Anschaffung eines weiteren öffentlichen Defibrillators, der beim Rathaus installiert werden soll. Es gibt zwar einen im Ort, dieser hängt aber in der Mehrzweckhalle, die abends und an Wochenenden geschlossen ist.

Kein Wassertreten mehr

Im Zuge der geplanten Neuerungen auf dem Friedhof soll für den nur mit einer beachtlichen Kraftanstrengung nutzbaren Tretbrunnen eine bequemere Wasserschöpfmöglichkeit geschaffen werden, so ein weiterer, von den Nutzern immer wieder geäußerter Wunsch.

Der vierte Wunsch: Zwei „Mitnahmebänkle“, die Katrin Schröder-Meiburg anregte. Da die Busanbindungen nach Lörrach und Haltingen sich nicht verbessern werden, könnte damit eine Möglichkeit geschaffen werden, dass Ötlinger andere Ötlinger im Auto mitnehmen. Das Konzept müsste noch ausgearbeitet werden, „die Bänke lassen sich aber schon mal ohne große Kosten aufstellen“, meinte Axel Brombacher.

Fünftens fordert der Ortschaftsrat Mittel zur Verbesserung des Wasserflusses in den drei Ortsbrunnen, die von Quellen gespeist werden und miteinander verbunden sind. Im Sommer fließe das Wasser teilweise nur tropfenweise, so dass sich – vor allem im Ochsenbrunnen – eine stehende Wasserfläche bilde. „Ein Eldorado für Mücken“, stellte Stefan Winterle fest. Es sei kontraproduktiv, private Gartenbesitzer aufzufordern, jede Kuhle mit Waser abzudecken, damit sich die Tigermücke nicht vermehren könne, in öffentlichen Brunnen aber potenzielle Brutstätten zuzulassen, meine er. Möglicherweise sei das Problem simpel, etwa durch dünnere Ausflussrohre, zu lösen. Falls nicht, müsse ein Anschluss ans öffentliche Netz geschaffen werden, forderte man.