Mittelaltermarkt Neubulach: Die Gaukler treten vor „Frau Bürgermeisterin“

Anlässlich des 750. Stadtgeburtstags wird in Neubulach das Jahr über immer wieder gefeiert. Am Wochenende hat sich die Bergwerkstadt in einen mittelalterlichen Marktplatz verwandelt.
Neubulach feiert sein 750. Stadtjubiläum: mit zahlreichen Veranstaltungen. Und am Samstag und Sonntag mit einem großen Mittelaltermarkt. Dazu hatte man Gaukler, Händler, Musiker, Zauberer, Handwerker und Artisten in die Bergwerkstadt eingeladen. Sie verwandelten die malerische Altstadt am Wochenende in einen Mittelaltermarkt. Die zahlreich erschienenen Besucher freuten sich über ein großes Angebot mit Interessantem aus Kunst, Handwerk und Handel.