Mittelaltermarkt Neubulach: Die Gaukler treten vor „Frau Bürgermeisterin“

Anlässlich des 750. Stadtgeburtstags wird in Neubulach das Jahr über immer wieder gefeiert. Am Wochenende hat sich die Bergwerkstadt in einen mittelalterlichen Marktplatz verwandelt.

Neubulach feiert sein 750. Stadtjubiläum: mit zahlreichen Veranstaltungen. Und am Samstag und Sonntag mit einem großen Mittelaltermarkt. Dazu hatte man Gaukler, Händler, Musiker, Zauberer, Handwerker und Artisten in die Bergwerkstadt eingeladen. Sie verwandelten die malerische Altstadt am Wochenende in einen Mittelaltermarkt. Die zahlreich erschienenen Besucher freuten sich über ein großes Angebot mit Interessantem aus Kunst, Handwerk und Handel.

Magistrat ist gewandet Da war es eine Selbstverständlichkeit, dass die „Frau Bürgermeisterin samt ehrwürdigem Magistrat“ gekommen war und dem bunten Treiben die Ehre erwies. Petra Schupp, umgeben von ihrem Magistrat (Gemeinderat) begrüßte die Sippschaft in mittelalterlicher Sprache, gekleidet im grünen Gewande. Gaukler revanchierten sich mit einem Liedchen, das die Trinkgewohnheiten zu damaliger Zeit erkennen ließ. „All’ voll“ tönte es aus den durstigen Kehlen der Sänger.

Ein Zauberer unterhält die Marktbesucher. Foto: Roland Stöß

„Die Tradition verlangte, dass die Stadtführerin den ihr gereichten Bierkrug in einem Zuge zu suffen habe.“ Was diese aus nachvollziehbaren Gründen nicht tat. Holger Funke, im richtigen Leben ein studierter Germanist und Anführer der Musikergruppe „Poeta magica“, war um die Erklärung der gesungenen Huldigung nicht verlegen: „Bist du voll, so lege dich nieder. Steh’ früh auf und völle dich wieder.“ Damals sei das Bier, im Gegensatz zum Wasser, rein vor Krankheit gewesen. „Deswegen hat damals schon jedes kleine Kind Bier gesuffet.“

Auf der Speisekarte steht Drachenblut und Koboldschleim

Später ließen die Sänger auf der mittelalterlichen Bühne hören, was sie in Sachen Musik wirklich drauf haben. Die Gruppe „Poeta magiga“ spielte bereits vor dem schwedischen Königshaus und ist in der Szene europaweit bekannt. Das Ensemble entführte die Zuhörer-Schar mit seinem Celtic Folk musikalisch zurück ins Mittelalter.

Verlies man die Taverne „Coq sauvage“ (also „zum Wilden Hahn“) traf man alsbald Steinmetze, Schmiede, Spinnerinnen, Kerzenzieher, Seilmacher, Buchdrucker und in der „Met-Schubse“ die Stätte, in der man köstliches Met kosten konnte.

Die Bürger konnten sich im Badehaus vom Schmutze befreien, um gesäubert den Zauberer Fabian le Corbeau (also Rabe), der aus drei Seilen eines machen konnte, und den Gaukler Timelino, der Bälle, Säbel und Dolch gleichzeitig jonglierte, zu bewundern. Diesen Artisten dankte der staunende Zuschauer mit regem „Handgeklapper“ (also Beifall). Das Bier floss in Strömen, den Hunger stillte man mit „Allerley vom Tier,“ welches man mit Drachenblut (Ketchup) und Koboldschleim (Senf) würzen konnte. Die Kleinsten hatten auf dem, von menschlicher Kraft angekurbelten, Kinderkarussell ihren Spaß. Andere Kinder standen mit sehnsüchtigem Blick vor dem Verkaufsstand, an welchem Ritterhelme, Schilder, Schwerter und Kleidchen für Prinzessinnen zum Kaufe angeboten wurden.

Und wen dann der Hexenfladen, die Schupfnudeln, der am Feuer gegrillte Braten oder schlicht nur das Bier drückte, für den stand rettend der Mittelalter-Lokus da. Schon damals gab es Mengenrabatt. Einmal pinkeln kostete 0,90 Euro. Eine Zehnerkarte konnte für sieben Euro erworben werden.