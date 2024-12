Fackeln, Feuerkunst und goldener Met: Der Mittelaltermarkt in Villingen verzaubert mit historischer Kulisse und vielfältigem Angebot. Er findet noch bis Sonntag in der Rietstraße statt.

Fackeln und Feuerschalen weisen den Weg in die Welt des Mittelalters – hier in der Rietstraße und damit im Herzen der historischen Innenstadt haben insgesamt 19 Händler seit Freitagvormittag ihre Stände aufgebaut.

Beim dreitägigen Mittelaltermarkt, der parallel zum Weihnachtsmarkt stattfindet, lässt sich in eine längst vergangene Zeit eintauchen. Händler in historischen Gewändern preisen dabei ihre Vielzahl an Waren an. So haben unter anderem Gewandschneider, Fellverkäufer, Leder- und auch Schmuckhändler den Weg nach Villingen gefunden, um vor der mittelalterlichen Kulisse für ein Angebot der besonderen Sorte zu sorgen.

Feuerperformance am Samstagabend

Auch Kinderunterhaltung in vielfältiger Form wird beim Mittelaltermarkt geboten. Am Samstagabend um 20.30 Uhr darf man sich außerdem auf eine spektakuläre Feuerperformance des Duos Infinity auf dem Münsterplatz freuen.

Verschiedenste Händler sind in Villingen mit dabei. /Marc Eich

Selbstredend kommen dabei die Freunde der Kulinarik keinesfalls zu kurz. Auch die Freunde von Met kamen auf ihre Kosten. Der golden schimmernde Honigwein wurde auch in der Taverne vom Villinger Allerley Store ausgeschenkt. Das Geschäft für historisches Handwerk war dabei der einzige Händler aus der Zähringerstadt – als Geschäft für historisches Handwerk war dies nur naheliegend.

Wiederholung im Sommer?

Organisator Carolan Lieb, der im vergangenen Jahr 24 Märkte dieser Art organisiert hat, freute sich über die passende historische Szenerie in der Villinger Innenstadt („Das hat Charme“) und kann sich durchaus vorstellen, auch im Sommer einen solchen Markt in Villingen anzubieten.

Ein weiteres nettes Plätzchen hat er sich dafür schon ausgeguckt: Den Spitalgarten. „Das würde von der Kulisse her gut passen.“ Villingen darf sich also womöglich auf eine Wiederholung des Marktes freuen. „Ja, ich würde wieder kommen“, sagt Lieb.

Öffnungszeiten

Samstag, 14. Dezember:

11 bis 21 Uhr

Sonntag, 15. Dezember:

11 bis 20 Uhr