Mittelalterfest in Stetten a.k.M.: Gaukler statt Google, Zelte statt Häuser

1 Der Veranstalter Fritz Pfeiffer mit der Hochzeitsgesellschaft Foto: Grimm Das Spectaculum – ein Mittelalterfest zwischen Dorffest-Romantik und wilder Geschichtsbetrachtung – hat zig Besucher von überallher angezogen.







Link kopiert



„Wir kommen aus Ellwangen, auch eine Garnisonsstadt wie Stetten“, erzählt der Zundermacher an seinem Stand. Seine Frau ergänzt: „Und immer, wenn die Soldaten zu uns versetzt wurden, waren sie glücklich. Es sei so fürchterlich kalt da in Stetten. Deshalb meinten sie: Stetten am kalten – lassen Sie es uns so sagen – Gesäß.“ Jede und jeder aus der Region weiß, wie die Leute eigentlich sagen. „Kalt ja“, meint eine Standbesucherin lachend, „aber nie so nass wie heute.“