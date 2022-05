1 Mit dem passenden Bier machen die Horber Ritterspiele gleich doppelt so viel Spaß: Horbs Stadtmarketing-Leiter Martin Scherer (von links), Stadtmarketing-Veranstaltungsleiterin Claudia Beuter und Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger sind vom Hochdorfer Ritterbier durchweg überzeugt – ganz zur Freude von Katharina Haizmann und ihres Vaters Eberhard Haizmann, die die Hochdorfer Kronenbrauerei gemeinsam in der zwölften Generation leiten. Foto: Gezener

Von Freitag, 17. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, verwandeln sich Horbs Gassen und Plätze zum mittelalterlichen Schauplatz der größten Ritterspiele im Südwesten. Die Organisatoren und Beteiligten freuen sich sehr darüber, dass das Mittelalter-Spektakel am Neckar nach zwei Jahren Corona-Pause nun wieder stattfinden kann.















Horb/Nagold-Hochdorf - "Dass wir in diesem Jahr eine tolle Veranstaltung auf die Beine stellen wollen, versteht sich von selbst", sagt Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger. "Auch wir freuen uns auf die Horber Ritterspiele und auf eine ganz lockere Atmosphäre und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen", sagt Eberhard Haizmann, Geschäftsführer der Hochdorfer Kronenbrauerei, die als Hauptsponsor der Horber Ritterspiele fungiert.

Sponsoren stehen zu den Horber Ritterspielen

"Es freut uns sehr, dass neben der Hochdorfer Kronenbrauerei auch alle anderen Sponsoren wieder mitmachen und zu den Horber Ritterspielen stehen", dankt Peter Rosenberger allen weiteren Sponsoren, zu denen beispielsweise die ahg-Autohandelsgesellschaft, das König-Fitness-und-Gesundheitszentrum, die Rettenmeier-Mühle, G. Kuch Stein & Design oder die Stadtwerke Horb gehören. Aber auch viele Vereine seien in die Organisation der Horber Ritterspiele eingebunden, etwa bei den Kassen oder Getränkeständen. "Auch für unsere Vereine ist das nach der langen Corona-Zeit gewissermaßen eine Möglichkeit, ihre Kassen ein bisschen aufzufüllen", sagt Peter Rosenberger.

Etwa 30.000 bis 40.000 Besucher werden erwartet

Ein Gemeinderatsbeschluss sehe vor, wie Peter Rosenberger verrät, dass bis zu 240.000 Euro in die diesjährigen Ritterspiele gesteckt werden. Horbs Stadtmarketing-Leiter rechnet damit, dass etwa 30.000 bis 40.000 Besucher bei den Ritterspielen aufkreuzen werden. Klar ist aber aus Sicht der Stadt: Je eher das Wetter mitspielt, desto mehr Besucher wird es zwischen dem 17. und 19. Juni nach Horb ziehen. Unabhängig von der Frage, wie viel Einnahmen die Stadt letztendlich bei den Ritterspielen erzielt werden, hebt Stadtmarketing-Veranstaltungsleiterin Claudia Beuter hervor: "Das Signal der Stadt ist, dass es jetzt nach zwei Corona wieder weitergeht – und in Richtung Normalität wieder zurückgeht."

Hochdorfer Kronenbrauerei braut das passende Bier

Eröffnet werden die diesjährigen Ritterspiele am Freitagabend, 17. Juni, ab 18 Uhr mit dem "Horber Abend" auf dem Flößerwasen. An diesem Abend können die Besucher schon einmal in das mittelalterliche Spektakel eintauchen. Für Belebung sorgen an dem Freitagabend zahlreiche Gewandete und der Fanfarenzug Rottenburg.

Gegen 19 Uhr wird es einen Fassanstich des neu gebrauten Hochdorfer Ritterbiers geben. Eine erste Kostprobe nahmen Vertreter der Stadt Horb bei einem Pressetermin am Mittwoch im Sudhaus der Hochdorfer Kronenbrauerei. Besonders freut sich Horbs Stadtoberhaupt Peter Rosenberger über das "Ritterbier to go", denn in diesem Jahr hat die Hochdorfer Kronenbrauerei eigens für die Ritterspiele auch ein Flaschenbier gebraut.

Das Ritterbier, ein untergäriges Schwarzbier, wird es nicht nur im Rahmen der Horber Ritterspiele geben, es wird vorab auch im Handel erhältlich sein. "Wer das Ritterbier also schon vorher probieren möchte, wird die Gelegenheit dazu haben", sagt Eberhard Haizmann. Der Alkoholgehalt im Ritterbier liegt bei 5,2 Volumenprozent.

Vier Ritterturniere und ein Nachtturnier mit Feuershow

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Nachstellung des "Horber Vertrags", einem geschichtsträchtigen Ereignis, welches sich im am Ende des 15. Jahrhunderts in Horb zugetragen hat. Aufgeführt wird der "Horber Vertrag" insgesamt vier Mal für je 15 Minuten. Die Aufführungen sind jeweils in die tollkühnen Ritterturniere eingebettet. Die vier Ritterturniere finden am Samstag, 18. Juni, um 13 Uhr und 17.30 Uhr sowie am Sonntag, 19. Juni, um 11.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Turnierplatz am Neckarufer statt. Ein weiterer Höhepunkt ist das Nachtturnier mit einer Feuershow am Samstagabend um 22 Uhr. Beim Nachtturnier wird der "Horber Vertrag" allerdings nicht aufgeführt.

Unterhaltung mit Musik, Tanz und vielem mehr

Über das gesamte Wochenende werden verschiedene Musikgruppen, Tanzgruppen, Gaukler und Fahnenschwinger für mittelalterliche Stimmung und beste Unterhaltung sorgen. Mittelalter "zum Anfassen" gibt es für die Besucher auch wieder im Ritterlager am Neckarufer, wo den Besuchern ein Einblick in das Alltagsleben vor etwa 500 Jahren gewährt wird.

Auf dem Mittelaltermarkt bieten etwa 150 Markt- und Handwerksleute ihre Waren feil. Auf dem Markt wird man zum Beispiel auf Glasmaler, Seifensieder, Färber, Töpfer, Weber, Wahrsager und Kartenleger treffen. Speisen und Getränke wird es natürlich zur Genüge geben. "Es wird Pfandmarken aus Holz geben, nicht etwa Plastikchips", weist Stadtmarketing-Leiter Martin Scherer und auf die Umweltfreundlichkeit des Gedankens hin. Alles scheint schon bis ins kleinste Detail geplant worden zu sein.

Vielfältiges Programm für Kinder

Auch für die Kinder haben die Verantwortlichen ein vielfältiges Programm erstellt. Die Wiese im Alten Freibad gehört am Ritterspiele-Wochenende ganz den Kindern. Ob Bogen- und Katapultschießen, eine Fahrt im historischen Holzriesenrad oder Wasserspiele: Die Auswahl an Aktivitäten für Kinder ist bunt und vielfältig. Das städtische Jugendreferat bietet zudem verschiedene Spiel-, Bastel- und Mitmachaktionen für Kinder an.

Eintrittspreise bei den Horber Ritterspielen

Die Preisliste sieht vor, dass der Wegezoll, welcher zum Eintritt in das Veranstaltungsgelände berechtigt, im Normalfall zehn Euro kostet. Der Wegezoll gilt jeweils am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Einzig am "Horber Abend" entfällt der Wegezoll für alle. Kinder von sechs bis einschließlich elf Jahren sowie Schwerbehinderte zahlen sechs Euro. Für Kinder unter sechs Jahren sowie für Begleitpersonen von Schwerbehinderten ist der Eintritt frei. Gruppen mit 20 oder mehr Personen erhalten ebenfalls einen Rabatt – aber nur dann, wenn die Buchung über die Stadtinfo erfolgt. Dann zahlt ein Gruppenmitglied neun Euro.

Wer Interesse an den Turnieren hat, die am Samstag um 13 Uhr, 17.30 Uhr und 22 Uhr sowie am Sonntag um 11.30 Uhr und 15.30 Uhr stattfinden, zahlt einen Aufpreis. Im Normalfall zahlt man für ein Turnierticket mit nummeriertem Sitzplatz 19 Euro. Dabei ist im Preis für das Turnier schon der Wegezoll, also der Eintritt in das Veranstaltungsgelände, enthalten. 15 Euro kostet ein Turnierticket mit nummeriertem Sitzplatz für Kinder von sechs bis einschließlich elf Jahren sowie für Schwerbehinderte. Freien Eintritt zu den Turnieren erhalten Kinder unter sechs Jahren ohne eigenen Sitzplatz sowie Begleitpersonen von Schwerbehinderten.

Karten kann man schon im Internet bestellen

Generell gilt für Karten jeglicher Art: Jede Karte kann nur von einer Person genutzt werden. Für verlorene Karten gibt es keinen Ersatz. Erstmalig gibt es in diesem Jahr einen Online-Ticketverkauf, bei dem man sich sogar seinen eigenen Sitzplatz heraussuchen kann. "Etwa 15 Prozent der Turnierkarten sind schon verkauft – und die Sitzplätze sind limitiert", betont Peter Rosenberger. Heißt: Wer sich sein Turnierticket mit seinem Wunsch-Sitzplatz schon jetzt sichern, und es nicht darauf ankommen lassen möchte, ob es an den Turniertagen vor Ort an der Tageskasse überhaupt noch Turnierkarten verfügbar sind, hat schon jetzt die Gelegenheit dazu, sein Turnierticket über eine Online-Bestellung zu erwerben und schon einmal in die eigene Tasche zu stecken.

Weitere Informationen zu den Horber Ritterspielen gibt es auf Facebook, Instagram sowie beim Stadtmarketing Horb, dort entweder telefonisch unter 07451/90 12 00 oder per E-Mail an stadtinfo@horb.de.