Mittelalter wird lebendig: Das wird am 7. September beim Burgfest auf der Hohengeroldseck geboten

Das Mittelalter wird lebendig: Am 7. September steht auf der Burgruine Hohengeroldseck wieder das Burgfest an. Gemeinde und Feuerwehr stellen vor, was geboten wird.
„Das Wetter war im vergangenen Jahr etwas zu gut“, sagt Christian Vögele. Der Kommandant der Seelbacher Feuerwehr, die beim Burgfest den Aufbau und die Bewirtung organisiert, erinnert sich, dass bei rund 30 Grad und praller Sonne „nicht so viele Besucher wie erhofft“ auf die Hohengeroldseck gekommen waren. „Da gingen viele doch lieber ins Schwimmbad“, ergänzt Bürgermeister Michael Moser.