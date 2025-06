Mittelalter im Hitzefieber: Horb erlebt glühend heiße Ritterspiele – die Bilder vom Samstag

80 Dich eingepackt und gut gerüstet bei über 30 Grad: Die Teilnehmer und Besucher der 27. Ritterspiele erlebten einen heißen Samstag. Foto: Thomas Fritsch 80 Bilder - Fotostrecke öffnen Trotz Temperaturen jenseits der 30 Grad kamen am Samstag Mittelalterfans aus ganz Deutschland, um Ritterkämpfe, Marktstände und Gaukler live zu erleben. Die Eindrücke vom Samstag.







Die sengende Sonne hielt die Massen nicht ab: Am Samstag strömten Tausende Besucherinnen und Besucher zu den 27. Ritterspielen in Horb am Neckar. Trotz drückender Hitze und spärlicher Schattenplätze herrschte auf dem Festgelände reges Treiben – ein deutliches Zeichen dafür, wie beliebt das Mittelalter-Spektakel nach wie vor ist.