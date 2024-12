Weihnachtsmärkte in VS Nach Schwenningen folgt jetzt Villingen

Nach dem Adventsmarkt in Schwenningen, der an diesem Sonntag zu Ende geht, dürfen sich Einheimische und Besucher auf eine weitere Besonderheit in der Weihnachtszeit in VS freuen: Der Weihnachtsmarkt in Villingen öffnet seine Tore am Freitag, 6. Dezember, ab 11 Uhr auf dem Münsterplatz.