Mitteilung Insolvenzverwalter: Investor für Waldmössinger Pflegeheim gesucht

1 Der Betreiber des Pflegeheims in Waldmössingen befindet sich in einem Insolvenzverfahren. Foto: Schönfelder

Die Stegwiesen Pflegezentrum GmbH meldete Insolvenz an. Was dies für die Mitarbeiter und Bewohner des Pflegeheims Waldmössingen bedeutet, dazu äußerte sich nun der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Holger Leichtle in einer Stellungnahme.









Leichtle beauftragte hierzu Thomas Schulz als Sprecher. Dieser teilte mit, dass insgesamt fünf weitere Pflegeheime neben dem Waldmössinger vom Verfahren betroffen seien. Die Stegwiesen Pflegezentrum GmbH betreibe seit mehr als 20 Jahren das Pflegeheim Stegwiesen in Stockach. Im Sommer 2023 habe die Gruppe das Pflegeheim Waldmössingen eröffnet, außerdem 2024 Pflegeheime in Sprakensehl, in Schwanewede, in Spechbach und in Brunsbüttel übernommen.