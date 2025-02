Mitte März geht’s los: Das ist für den 150. Geburtstag des Lahrer Stadtparks geplant

Bis heute gibt es nur wenige Mittelstädte wie Lahr, die einen solch prächtigen Park ihr Eigen nennen dürfen, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Das Jubiläum feiert die Stadtverwaltung vom 15. März bis zum 1. Oktober gemeinsam mit zahlreichen Akteuren und einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm.

Der 1809 in der damaligen Lahrer Schnadergasse (heute Schlosserstraße) in bescheidenen Verhältnissen geborene Geschäftsmann Christian Wilhelm Jamm unternahm im Laufe seines Lebens einige Reisen – unter anderem nach Havanna auf Kuba. Dort machte er sich selbstständig, wurde ein erfolgreicher Importeur und Großhändler von Sieden- und Baumwollstoffen und brachte es zu einem bedeutenden Reichtum.

Später zog er wieder in seine Geburtsstadt und erwarb dort einen alten Lindengarten, wo er sich eine Villa bauen ließ. Um diese herum ließ er sich von französischen Gärtnern einen Park errichten. Die ganze Geschichte um Jamm und die Entstehung des Parks lässt sich auf der Homepage des Stadtparks nachlesen.

900 Menschen engagieren sich im Freundeskreis

1875 starb der Unternehmer. In seinem Testament setzte er die Stadt Lahr laut Informationen auf der städtischen Homepage als Universalerbin ein – und verfügte, dass der Park als öffentlicher Stadtgarten zu erhalten und zu entwickeln sei. Zudem sollte die Stadt nichts vom Parkgelände veräußern, dafür aber noch weitere Arrondierungen durchführen. Zudem solle das Gelände „stets in einem guten Stand“ gehalten werden.

Seit 1988 nimmt sich auch der Freundeskreis Lahrer Stadtpark dem Erhalt und der Entwicklung des Parks an. Der Verein und seine Mitglieder greifen nicht nur finanziell der Stadt unter die Arme, sondern dokumentieren laut städtischer Homepage mit mehr als 900 Mitgliedern, wie stark der Park in der Stadt verwurzelt ist.

Den Auftakt zu den Feierlichkeiten zum 150-Jährigen bildet die Eröffnungsveranstaltung am Samstag, 15. März, ab 11 Uhr in der Villa Jamm. Hier wird das Jubiläumsbuch von Walter Caroli vorgestellt, auch OB Markus Ibert wird anwesend sein. Am 13. April geht es mit dem Tulpenfest weiter: Mehr als 25 000 Tulpen und andere Frühlingsblumen sollen den Park in ein malerisches Farbenspiel tauchen. Zudem gibt es eine musikalische Umrahmung, eine Pflanzentombola, einen Ableger-Flohmarkt sowie eine Bonsai-Ausstellung.

Traditionelles Lichterfest lockt die Besucher im Juli

Ein weiterer Höhepunkt ist laut städtischer Mitteilung der Festakt zum Todestag Jamms am Mittwoch, 7. Mai, ebenfalls ab 11 Uhr in der Villa Jamm. Zeitgleich wird eine Ausstellung zu Jamm und der Geschichte des Stadtparks eröffnet, die bis Oktober zu sehen sein wird.

Im Jubiläumsjahr wird zudem eine Tradition wiederbelebt: der Rosenabend am Freitag, 30. Mai, ab 19 Uhr. Weitere Höhepunkte sind der „White Brunch“ am Sonntag, 29. Juni, sowie das traditionelle Lichterfest am Samstag, 5. Juli, bei dem Tausende Becherlichter den Park in ein zauberhaftes Licht tauchen werden.

Dass der Stadtpark ein wahres Juwel, ein Ort der Erholung, der Begegnung und der Geschichte ist, betonen Fabian Roßmanith und Mathias Pieper von der städtischen Abteilung Grün und Umwelt in der städtischen Pressemitteilung.Das Jubiläum sei eine wunderbare Gelegenheit, ihn gebührend zu feiern und seine Bedeutung zu würdigen.

Weitere Infos

Das Jubiläumsprogramm ist ab sofort auf der Website www.lahr.de unter dem Icon „150 Jahre Stadtpark Lahr“ einsehbar. Zudem liegt ein Flyer mit allen Informationen in vielen städtischen Einrichtungen aus.