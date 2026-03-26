Mittagstisch in Schopfheim: Gemüseschnippeln für 120 Gäste und mehr

An insgesamt elf Terminen bot die evangelische Kirchengemeinde im Schopfheimer Gemeindehaus mittwochs einen wärmenden Mittagstisch an.
Ein Hinweis vom letzten Eintopf der (vierten) Saison zum wärmenden Mittagstisch war an der Türe zum evangelischen Gemeindehaus angebracht. Beim Betreten duftete es bereits von Weitem nach herzhaften Eintopf, den das Helferteam jeden Mittwoch als Wärmer für die Seele und den Magen mit viel Engagement und Liebe vorbereitet hatte. Dieses Mal präsentierte sich ein Weißer Bohneneintopf mit Gemüse, Brot und Tee. Auch die Dessert-Feen der Küchenmannschaft hatten sich zur Abrundung des Mittagstisches zuletzt eine herrliche Leckerei ausgedacht: Aprikosenquarkcreme mit Meringuestücken und karamellisierten knusprigen Mandelblättchen.