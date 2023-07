Mittagstisch in Rottweil

Nichts gegen Spaghetti oder Sushi: Doch über Mittag dürfte es gerne auch mal wieder regionale Küche sein. Die ist im Trend, nicht nur bei einheimischen Gästen.









Maultaschen oder Schnitzel mit Pommes? In jedem Fall darf der hausgemachte Kartoffelsalat nicht fehlen, denn gut bürgerliche schwäbische Gerichte sind derzeit sehr gefragt. In der Mittagszeit haben Gastronomen in Rottweil meist alle Hände voll zu tun.