"Mittags schon der erste Jacky" Corona-Krise erhöht den Alkohol-Konsum

Da ist der Familienvater, der im Home-Office sitzt und sich Sorgen um seinen Arbeitsplatz macht. Bereits am Spätnachmittag und damit zum Feierabend greift er zu Cola- und Whiskeyflasche. Da ist die berufstätige Mutter, die sich um den Haushalt und in Krisenzeiten verstärkt um die Kinder kümmern muss und deren Mutter, die entsetzt auf den "verwahrlosten Haushalt" reagiert: Auch die Frau hat zu trinken begonnen. Ein zwei Gläser Wein und manchmal noch einen Cognac dazu. Zwei Beispiele aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, die eine gemeinsame Schnittmenge haben: Zu viel und vor allem der tägliche Konsum von Alkohol.

Einen Tag "ohne"?

Wann und warum gehen Anrufe bei der Fachstelle für Sucht ein? Dann, wenn Menschen sich Gedanken darüber machen: "Trinke ich zu viel, ist das noch gesund oder laufe ich Gefahr, ein Alkoholproblem zu bekommen", erläutert Häßler. Wie beschreiben sie und ihre Kollegen einen normalen Konsum?

Ein Glas Wein am Abend sei eigentlich okay. Eigentlich, denn auch Häßler schließt sich der gängigen Expertenmeinung an, dass man mindestens zwei Tage in der Woche überhaupt keinen Alkohol trinken sollte. "Jeden Abend eine Flasche Wein mit dem Partner vor dem Fernseher zu trinken", das sei schon zu viel. Bin ich Alkoholiker oder nicht? Wer sich diese Frage stelle, müsse eine andere beantworten: "Kann ich auch mal einen Tag ohne Alkohol aushalten?" Die steigenden Zahlen folgen keinem Muster. Mehr Konsum in den Städten wie auf dem Land, wobei "dort die Scham davor, sich zu outen, deutlich größer ist", so Häßler.

Es trifft Männer wie Frauen gleichermaßen und auch alle Altersgruppen, Alleinstehende wie Familienmenschen oder Paare. Selbst 13-Jährige kommen in die Beratung, Jugendliche, die stundenlang vor der Konsole sitzen, Alkohol oder Drogen konsumieren. "Meistens wenden sich Eltern an uns", berichtet Häßler, oder Schulsozialarbeiter. Die Ursachen für den erhöhten Konsum liegen für Suchtexperten wie Inge Häßler auf der Hand: Die Menschen seien auf sich selbst zurückgeworfen und haben zu wenig Kompensationsmöglichkeiten wie etwa Sport. Erschwerend kommen die mittlerweile wieder stark eingeschränkten Kontakte dazu, das verstärkte Arbeiten im Home Office, "das bedeutet auch weniger soziale Kontrolle".

Finstere Prognose

Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit sind für viele Beschäftigte Gift, da "die Tagesstruktur fehlt". Häßler befürchtet, dass die Zahlen noch weiter nach oben gehen, denn die Feiertage stehen an und der oft triste Winter sei noch lang.

Eine eher finstere Prognose zieht sie auch für die Zeit nach Corona: Und selbst wenn sich die Zeiten wieder normalisieren sollten und die Leute wieder zurück in die Betriebe und Büros gehen, "dürfte es einigen nicht so leicht fallen, ihren Alkoholkonsum zu reduzieren".

Bei Kindern und Jugendlichen hält Häßler einen weiteren ausgeprägten Anstieg für möglich, wenn in diesem für viele Schüler so schwierigen Jahr dann die Halbjahreszeugnisse anstehen oder drohen. Manche werden das Klassenziel nicht erreichen und damit nehme nicht nur der Druck zu, sondern auch das Risiko, zu Drogen oder Alkohol zu greifen. "Diese Zeit ist eine Wahnsinnsbelastung für junge Menschen."

Manchmal ist Therapie der einzige Ausweg

Wie sehen Suchtberater die persönliche Situation der Betroffenen? Zunächst "zollen wir den Menschen Anerkennung dafür, dass sie diesen ersten Schritt tun und uns kontaktieren". Gemeinsam werde erörtert, wo die Ängste und Sorgen liegen und wie Alternativen zum Konsum aussehen könnten. Manchmal, so Häßler, sei eine Therapie, ambulant oder auch stationär, der einzige Ausweg.

Viele Menschen trinken und rauchen seit der Corona-Krise deutlich mehr als zuvor. Das zeigt auch eine Umfrage im Auftrag einer Krankenkasse. Die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg kann diesen Trend nur bestätigen. "Es zeigt sich, dass die aktuelle gesellschaftliche Situation einige Risikofaktoren in Bezug auf Suchtverhalten, speziell auch auf Alkoholkonsum, begünstigt", so zitiert Angelika Sönnichsen, von der Leitung Kommunikation und Politik der AOK, den Experten für Suchtverhalten, Pascal Palombo. "Einsamkeit und Isolation, Wegfall oder erschwerte Erreichbarkeit der Hilfsstrukturen, Schwierigkeiten in der Lebensbewältigung – all diese Faktoren stellen uns vor große Herausforderungen und können zu einem erhöhten Alkoholkonsum führen." Deswegen unterstütze die Gesundheitskasse gerade auch in dieser herausfordernden Zeit die Versicherten individuell telefonisch, mit vorheriger Terminvereinbarung auch vor Ort.

Die Experten sind sich also einig: Zu viel des Guten an Alkohol ist offenbar in Krisenzeiten ein heikles Thema. Schlägt sich der erhöhte Konsum auch in deutlich mehr Umsatz nieder? Eine Einschätzung ist schwierig, da der Absatz an anderer Stelle zeitweise weggebrochen sei, Gastronomie etwa, erfährt man aus der Branche.

Auffallend ist jedoch für einen Fachmarkt, dass verstärkt günstigere Weine oder Spirituosen gefragt seien. Edeka-Südwest, so hieß es aus der Pressestelle beobachtet, dass "unsere Kunden im Zuge der aktuellen Lage über alle Sortimentsbereiche hinweg Lebensmittel eher seltener und dafür umfangreicher einkaufen."