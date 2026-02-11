Mitstreiter gesucht: Die Lahrer Fahrrad-Werkstatt startet als Verein neu durch

Das Projekt stellt sich organisatorisch und inhaltlich neu auf. Künftig gibt es die reparierten Zweiräder für alle sozial benachteiligten Menschen.
Das Fahrrad-Projekt des Freundeskreises Flüchtlinge stellt sich in seinem fünften Jahr breiter auf. Es wurde am vergangenen Dienstag im Interkulturellen Garten als Verein mit dem Namen Lahrer Fahrrad-Werkstatt gegründet. Das dreiköpfige Vorstandsteam bilden Udo Scharr, Peter Mag und Klaus Schweizer. Das Thema Gemeinnützigkeit ist mit dem Finanzamt bereits abgestimmt worden, die Eintragung ins Vereinsregister steht für die kommende Woche an, wie der Verein in einer Pressemitteilung berichtet.