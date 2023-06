Niels Horstrup und Tanja Roß wollen die Gärtnerei Zipf in Mahlberg in eine solidarische Landwirtschaft (Solawi) umwandeln. Dafür suchen sie noch Anteilseigner. Gegen einen festen Betrag und Mithilfe gibt es ab Mitte 2024 einmal in der Woche frisches Gemüse.