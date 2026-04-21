Mitreißendes Konzert in Simmersfeld: Von wild bis tiefgründig-emotional

Drei Sets, 200 Fans und eine klare Botschaft: Dr. Gonzo begeistert in der restlos ausverkauften Kulturwerkstatt Simmersfeld.
Wenn in der Kulturwerkstatt die Wände beben und 200 Menschen wie aus einem Guss tanzen, dann ist wieder „Dr. Gonzo-Zeit“. Die Band bewies erneut, warum sie im Nordschwarzwald Kultstatus genießt: Mit einem restlos ausverkauften Konzert, fünf Song-Premieren und einer Show, die technisch wie emotional neue Maßstäbe setzte, verwandelte die Formation den Saal in eine Hochburg der Live-Rock-Musik – mutig, direkt, unverstellt.