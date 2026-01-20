Mitreden erwünscht: Trossinger Schüler entwickeln Ideen für ihre Stadt

Die Idee zur Bildung eines Gremiums für die politische Teilhabe Jugendlicher in Trossingen setzt das Stadtjugendreferat mit dem Projekt „Achterrat“ um.
Im Dezember 2025 wurde die fünfte Runde des „Achterrates“ gestartet mit einer Pflichtveranstaltung für alle achten Klassen der Trossinger weiterführenden Schulen mit insgesamt 250 Schülern. Die Stadtjugendreferenten Marc Molsner und Johannes Ganter begrüßten an dem Freitag rund 50 Achtklässler zum zweiten Teil der Jubiläumsveranstaltung in der Mensa des Ganztagegebäudes.