Mitra Kotte im Burghof: Eine Hommage an Frauen am Flügel

Eine musikalische Zeitreise ins 19. Jahrhundert bot die Pianistin Mitra Kotte im Burghof. Dabei erinnerte sie an einige der vielen zu Unrecht Vergessenen der Musikgeschichte.
Mit der weiblichen Emanzipation von Komponistinnen sah es lange nicht gut aus. Einige wie Louise Farrenc, Nadia Boulanger und Amy Beach waren immer bekannt, andere blieben doch im Schatten männlicher Kollegen. So schwärmte einmal Franz Liszt über seine Schülerin, die gebürtige Elsässerin Marie Jaëll: „Ein Männername, und sie wäre auf allen Klavieren“.