Mitmachtag in Schönwald: Sozialer und Kulturelle Treff bietet buntes Programm

In Schönwald stand der bundesweite Mitmachtag im Zeichen von Begegnung und Kreativität. Der Soziale und Kulturelle Treff bot ein vielfältiges Programm zum Mitmachen und Ausprobieren.
Am 23. Mai 2026 feierte das Grundgesetz seinen 83. Geburtstag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu diesem Datum den ersten deutschlandweiten Mitmachtag ausgerufen. „Der Ehrentag darf auch Spaß machen! Engagement ist nicht nur Einsatz, es ist auch Begegnung, Lachen und Gemeinschaftsgefühl“, forderte der Bundespräsident.