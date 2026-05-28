Mitmachtag in Schönwald: Sozialer und Kulturelle Treff bietet buntes Programm

In Schönwald stand der bundesweite Mitmachtag im Zeichen von Begegnung und Kreativität. Der Soziale und Kulturelle Treff bot ein vielfältiges Programm zum Mitmachen und Ausprobieren.

Am 23. Mai 2026 feierte das Grundgesetz seinen 83. Geburtstag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu diesem Datum den ersten deutschlandweiten Mitmachtag ausgerufen. „Der Ehrentag darf auch Spaß machen! Engagement ist nicht nur Einsatz, es ist auch Begegnung, Lachen und Gemeinschaftsgefühl“, forderte der Bundespräsident.

Und tatsächlich schaffte es der Soziale und Kulturelle Treff Schönwald (SKT) den Spagat – sich zeigen, zum „Mitmachen“ auffordern – und am Ende kam auch der Spaß nicht zu kurz.

Zentangle-Lehrerin Petra Reiker demonstrierte ihre Kunst, die angeblich „nur“ meditatives Zeichnen für Jedermann ist. Es wurde gestrickt, gehäkelt und beraten. Im „Eschle“ ist viel möglich: Die Macher des SKT bieten soziale Projekte, wie den regelmäßigen Seniorentreff oder die „Helfenden Hände“, den IT-Stammtisch für Senioren mit Samuel Walter oder die Unterstützung beim Ausfüllen amtlicher Formulare mit Christoph Häusele.

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, die verschiedenen Angebote kennenzulernen und selbst auszuprobieren, und ließen sich dabei auch ausführlich beraten und inspirieren.

Kreativ und offen

Weitere Aktionen gibt es ebenfalls, Mögliche und Unmögliche: Sprachen lernen, Lesen, Spielen, Stricken, Singen, Reden, Kreativkurse oder einfach nur Entspannen bei Kaffee und Kuchen. Darüber hinaus reichen Angebote von Musik, Literatur, Theater, Malerei oder Bildhauerei – viele dieser Möglichkeiten konnten am Ehrentag „live und in Farbe“ erlebt werden. Abgerundet wurde der Ehrenamtstag am Abend. Tina Nicole von Falkenstein und Jürgen Wegscheider beschäftigten sich in einer szenischen Lesung mit „Transportschwierigkeiten“. Diese Lesung, basierend auf Texten des „berüchtigten“ Komikers Karl Valentin, wurde sehr lebendig und szenisch umgesetzt.