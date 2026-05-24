„Zeig uns“: Unter diesem Motto lädt „Stimmen“ alle Interessenten dazu ein, Teil des Lörracher Festivals zu werden – zumindest virtuell.

„Stimmen“ ist und bleibt ein Teil der Lerchenstadt – auch in seiner schlankeren Ausführung. In diesem Jahr bietet das hochkarätig besetzte Gesangsfestival nicht nur den geladenen Künstlern eine Bühne: Bei der neuen Kampagne „Zeig uns“ können sich Teilnehmer im virtuellen Raum präsentieren – auf den Social Media-Kanälen des Festivals. Und: Gewinner erhalten Konzertkarten.

Wer Mut hatte, konnte sich beim Karaoke filmen lassen Die ersten Aktionen sind bereits abgeschlossen: „Zeig uns Deine Crew“ und „Zeig uns Deine Stimme“. Beim Auftaktangebot konnten Fotos von Freunden, Partnern oder Konzertbegleitern – der „Partycrew“ – an den Instagram- und Facebook-Account von Stimmen geschickt werden. Die Offerte wurde noch etwas verhalten angenommen, sagte Desiree Utke im Gespräch mit unserer Zeitung – was angesichts der Angebotspremiere nicht wirklich überraschend ist. Utke organisiert die Kampagne gemeinsam mit Svenja Steinbrücker und Cara Bunz.

Desiree Utke, Svenja Steinbrücker und Cara Bunz Foto: Utke/Burghof

Dagegen sorgte der Container auf dem Alten Marktplatz in den vergangenen Tagen für mehr Aufmerksamkeit. Wer Mut hatte, konnte sich bei „Zeig uns Deine Stimme“ im Innern des Containers beim Karaoke filmen lassen. Utke, Steinbrücker und Bunz stellten den Teilnehmern Songs der Marktplatz-Künstler zur Verfügung und nahmen die Gesangseinlage in Ton und Bild auf. Nun wird die künstlerische Performance der Stimmen-Freunde – Oberbürgermeister Jörg Lutz hat sich übrigens (außer Konkurrenz) auch getraut – zunächst geschnitten und ab dem 29. Mai auf den Social Media-Kanälen des Festivals ausgespielt. Bis zum 4. Juni können Bürger abstimmen, welche Karaoke-Vorstellung sie am meisten überzeugt. Am 5. Juni wird der Gewinner bekannt gebeben.

Ein Kernanliegen: Bürger aktivieren

Sie habe „größten Respekt“, sagte Utke, vor den Teilnehmern. Viele Passanten hätten die Idee „cool“ gefunden – als es aber darum ging, sich beim Singen filmen zu lassen und die Aufnahme publik zu machen, hätten doch die meisten einen Rückzieher gemacht. Nach der Veröffentlichung der Videos würden die Kommentare dazu im Auge behalten, versicherte sie. Kritische Anmerkungen seien natürlich gestattet. Wenn die Kommentierenden indes Kritik „unter der Gürtellinie üben“, so Utke, werde die Kommentarfunktion deaktiviert.

Ein Kernanliegen der Aktion sei es, nicht ausschließlich die Künstler und ihre Konzerte, sondern auch die Menschen aus der Region in den Vordergrund zu rücken und diese zu aktivieren, erläuterte Utke. „Zeig uns Deinen Platz“ (9. bis 14. Juni) und „Zeig uns Deinen Moment“ (während des Festivals) bietet Interessenten nochmals die Möglichkeit, an der Kampagne teilzunehmen und damit ihre Verbundenheit mit dem Stimmen-Festival zum Ausdruck zu bringen.