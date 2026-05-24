„Zeig uns“: Unter diesem Motto lädt „Stimmen“ alle Interessenten dazu ein, Teil des Lörracher Festivals zu werden – zumindest virtuell.
„Stimmen“ ist und bleibt ein Teil der Lerchenstadt – auch in seiner schlankeren Ausführung. In diesem Jahr bietet das hochkarätig besetzte Gesangsfestival nicht nur den geladenen Künstlern eine Bühne: Bei der neuen Kampagne „Zeig uns“ können sich Teilnehmer im virtuellen Raum präsentieren – auf den Social Media-Kanälen des Festivals. Und: Gewinner erhalten Konzertkarten.