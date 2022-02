1 Bei der Vorbesprechung zum Landschaftspflegetag auf dem Eisberg (von links): Ludwig Krespach und Wolfgang Herrling (Nabu Vollmaringen), Ramona Quast (Landschaftserhaltungsverband Calw), Ulrich Mansfeld und Klaus Kälber (Urschelstiftung), Thomas Rechenberg (Bauhofleiter Stadt Nagold), Hagen Harwardt (Grünflächenbeauftragter Stadt Nagold) und Bernhard Böhland (Jagdpächter Eisberg). Foto: LEV/Quast

Drei Partner – ein Projekt: Zu einer Landschaftspflegeaktion wird am Samstag, 19. Februar auf den Eisberg bei Nagold geladen. Die Urschelstiftung, die Stadt Nagold und der Landschaftserhaltungsverband Calw laden dazu explizit noch weitere "Mitmacher" ein.















Link kopiert

Nagold - Der Nagolder Eisberg ist durch die relativ stadtnahe Lage, seine strukturreiche Landschaft und den weitreichenden Ausblick über den Schwarzwald für Erholungssuchende ein nicht wegzudenkendes Naherholungsgebiet. Genauso wichtig ist das Gebiet jedoch auch für Pflanzen und Tiere, denn der Eisberg ist auch aus ökologischer Sicht "eine Perle". Der aufgegebene Truppenübungsplatz ist reich an vielfältigen Strukturen und weist wertvolle Lebensräume, wie Kalk-Magerrasen, Feldhecken und Feldgehölze, einen Streuobstbestand und offene Felsbildungen in den durch die ehemalige Militärnutzung entstanden Gräben und Mulden auf. Die enge Verzahnung dieser Biotope macht das Gebiet aus Naturschutzsicht besonders wertvoll. Das Grünland des Eisbergs wird seit Jahrzehnten durch eine Beweidung mit Schafen vom ortsansässigen Schäfer gepflegt, was der Artenvielfalt sehr zugutekommt.

Um die Vielfalt und Schönheit dieser Landschaft weiterhin zu erhalten, führt die Urschelstiftung Nagold in Zusammenarbeit mit dem Landschaftserhaltungsverband Calw und der Stadt Nagold einen Landschaftspflegetag auf dem Eisberg durch, für dessen erfolgreiches Gelingen noch aktive ehrenamtliche Mithelfer gesucht werden. Am Aktionstag werden zwei Flächen auf dem Eisberg unter Naturschutzaspekten gepflegt. Es handelt sich um artenreiche Magerrasenflächen, die im Laufe der vergangenen Jahre stark verbuscht sind. Die starke Ausbreitung der Hecken verdrängt den Magerrasen mit seinen charakteristischen Arten. Die Flächen sollen wieder selektiv freigestellt werden, um seltenen Arten ein Wachstum zu ermöglichen.

Das Umsägen der Gehölze bereits im Vorfeld wurde vom Landschaftserhaltungsverband Calw organisiert. Da die Flächen teilweise nicht befahrbar sind, sollen am Landschaftspflegetag nun die umgesägten Gehölze mit tatkräftiger Hilfe der Nagolder Bürgerinnen und Bürger, sowie Mitglieder verschiedener ortsansässiger Naturschutzvereine aus dem Gelände zusammengetragen und für den Abtransport vorbereitet werden.

Der Landschaftspflegetag findet am Samstag, 19. Februar statt. Beginn ist um 9 Uhr und Ende gegen 13 Uhr. Treffpunkt ist das Kiefernwäldchen am nördlichen Eingang zum Eisberg. Bei Interesse sollte man sich bei der Urschelstiftung per E-Mail anmelden: info@urschelstiftung.de oder telefonisch unter der Nummer 0176 38131428. Die Anmeldung dient auch der Corona-Kontaktnachverfolgung. Die Arbeiten finden unter Beachtung der aktuell gültigen Corona-Regeln statt. Es gilt die 3G-Regelung. Auf der Internetseite der Urschelstiftung finden Interessierte aktuelle Informationen und eine Benachrichtigung, falls der Termin verschoben wird.

Artenreiche Magerrasenflächen

Start ist um 9 Uhr

Erforderlich sind stabiles Schuhwerk, geeignete Arbeitskleidung (möglichst dichter Stoff) und stabile Leder-Arbeitshandschuhe. Wenn verfügbar, wird der Einsatz einer Schutzbrille oder eines Helmes mit Visier empfohlen. Getränke und ein "Handvesper" stellt die Urschelstiftung zur Verfügung.