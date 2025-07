Mitmachen beim Podcast: Berneckerin spricht mit Frauen aus der Region über Lebensträume

1 Elena Bauer schneidet eine Audiodatei an ihrem PC. Foto: privat/Fabian Bauer Elena Bauer aus Berneck dreht ab September einen Podcast. Darin soll es darum gehen, wie sich Lebensträume in der Realität entpuppen: Ähnlich oder ganz anders?







Was hat man sich von seinem Beruf, Hobby oder Leben erhofft – und was ist daraus geworden? Elena Bauer aus Berneck startet einen Podcast, in dem sie genau über diese Frage mit Frauen aus der Region ins Gespräch kommen will. „Traum und Tagelohn“ heißt das Projekt – und beschreibt genau das, was Bauer erforschen möchte. „Diese Diskrepanz zwischen Traum und der Realität“, erklärt die 33-Jährige. Das können berufliche Träume sein, aber auch private Ziele.