Mit zahlreichen Ständen und Mitmachaktionen lockten Meißenheimer Vereine und Institutionen an die Unditz-Halle in Kürzell.

Ein buntes Treiben lockte am Sonntag rund um die Unditz-Halle zum Meißenheimer Kinder- und Familientag.

Kreativität, Geschick und Spaß an der Bewegung standen im Fokus der Veranstaltung unter dem Motto „Wir Vereinen Kinder“. Dosenwerfen, Balancieren, CornHole, Basteln, Geschicklichkeit und Sicherheit mit Fahrrad und Roller sowie vieles mehr war an den Ständen der Vereine und Institutionen beim diesjährigen Kinder- und Familientag geboten.

20 Mitmachangebote lockten die jungen Besucher an, sich einzubringen und mutig zu sein.

Ökumenischer Gottesdienst machte den Auftakt

Der sechste Kinder– und Familientag unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Meißenheim war einmal mehr ein voller Erfolg und lockte zahlreiche Besucher an. Nach einem ökumenischen Gottesdienst, der zum stark und mutig sein aufrief, begrüßten Bürgermeister Alexander Schröder und Jugendreferentin Bettina Lohrer die Gäste.

Danach zog es die kleinen Entdecker an die Stände, während im Innenbereich der Unditz-Halle der Nachwuchs zeigte, was er in Proben und Übungsstunden lernte. So waren nicht nur der Schulchor der Friederike-Brion-Grundschule zu hören, sondern auch das Kinder- und Jugendorchester des Musikverein Meißenheim, der Kinderchor und der Jugendchor der Unditzspatzen vom Männergesangverein Eintracht Kürzell oder Dominik Fodor.

Der TV Freizeit zeigte ebenfalls auf der Bühne Spaß an Sport und Bewegung. In diesem Jahr wurde der Kinder- und Familientag in Kürzell ausgerichtet, da die üblichen Terminplanungen geändert werden mussten. Dennoch sei zu überlegen, so Bettina Lohrer, ob die Veranstaltung im Wechsel in Meißenheim und Kürzell ausgerichtet werde.

Neben dem Blaulichtbereich in Form der Feuerwehr Meißenheim, dem DRK Ortsverein Meißenheim-Kürzell, der Verkehrswacht Lahr und dem Polizeipräsidium Offenburg waren zahlreiche Vereine der Gemeine präsent. Eine Stempelkarte sollte den Anreiz schaffen, alle Stationen zu durchlaufen und die Stände der Vereine zu besuchen.

Stationen in einem eigenen Blaulichtbereich

„Ich bin dankbar für die Helfer und das Orga-Team“, betonte Bettina Lohrer. Auch die Sponsoren hätten die Veranstaltung einmal mehr mit Materialien für die Aktionen unterstützt. Die Einnahmen kommen der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde zu Gute, ein konkretes Projekt sei laut Lohrer noch nicht gewählt.