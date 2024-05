1 Thomas Mack eröffnet ein neues Restaurant. Foto: dpa/Europa-Park

Frankreich ist stolz auf seine Gastronomie. Nun wagt sich ein Mitglied der Unternehmerfamilie Mack über den Rhein - und deckt die Tische in einem Lokal in den Weinbergen.









Thomas Mack (43), Mitinhaber des Europa-Parks in Südbaden, eröffnet erstmals ein Restaurant in Frankreich. Im südelsässischen Wuenheim zwischen Colmar und Mulhouse (Mülhausen) wird das „Amitié - La Cuisine du Château“ („Freundschaft - die Schlossküche“) voraussichtlich vom 30. Mai an Gäste empfangen, wie eine Sprecherin mitteilte. Es soll dabei unter anderem Gemüse auf den Tisch kommen, das aus einem Garten des nahe gelegenen Weinguts Château Ollwiller stammt.